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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
23 июня 2023 12:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   машина   
2684
22
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Автовсячина   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   машина   
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24  комментария
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
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Ну так Форду это не надо. Он кривым стартером может завестись.
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6k
Ыукп 8 минут назад
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был свидетелем ситуации, когда газелью прикуривали бентли.
понты, канеш хорошо, но за авто следить нужно.)
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1k
Ugo 13 минут назад
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А зачем машину облеплять прокладками? Ну ладно бы еще использованные. Но новые-то зачем тратить? Ониж денег стоят.
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1k
Ugo 19 минут назад
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А что случилось? Выглядит как обычно.
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25k
Сибиряк Полчаса назад
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С навеса рыбачил инспектор Андрей
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
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На Алтае вообще чистые обочины :-)
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456
Михаил Полчаса назад
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А может он у него душу покупает, Злой номер.
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7
Alex Zavadskih 36 минут назад
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Еще походит сезон
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14k
KotSkripaley 37 минут назад
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Мальчиша-кибальчиша вечно на измену пробивало, а плохиша на жрачку.
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184
twincam 46 минут назад
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это прекрасно ))
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48k
turyst 46 минут назад
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И в чём прикол?
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184
twincam 46 минут назад
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сразу видно - субаро ))
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48k
turyst 47 минут назад
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На моих первых Жигулях, я точно знал, через сколько миллиметров "ниже нуля", у меня заглохнет мотор.
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48k
turyst 49 минут назад
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А стекла где?
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1k
Polotenchick 59 минут назад
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23k
SolomonA 59 минут назад
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И толку? На автомобилях тех лет была 6-вольтовая система.
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1k
Polotenchick Час назад
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22
Сильвестр Рембович Час назад
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А эта камера с каким интеллектом? Интересно же.
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23k
SolomonA Час назад
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Такие - нет. Лучше такие:
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
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Курлык-курлык
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564
Николай Александрович Час назад
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воистину!
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