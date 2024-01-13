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Бензин, дизель, да какая разница?

Бензин, дизель, да какая разница?

Автор:
13 января 2024 11:06
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   бензин   дизель   забавно   машина   
1041
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В голову этого парня пришла гениальная идея. Что плохо может быть, если заправить бензином автомобиль, который ездит на дизеле? Ведь все это маркетинговый заговор и сказки, которыми нас кормят, чтобы мы тратили больше денег.

Топливо оно и в Африке топливо, правильно? Правда же... да?

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Метки: Юмор   авто   бензин   дизель   забавно   машина   
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9  комментариев
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37k
Андрей Иванов 50 минут назад
Работал я на производстве электрогенераторов. В ремонт притащили бензиновый генератор, типа не работает ваша шайтан-техника. Посмотрели - а там соляра, сервисники натрахались
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8k
rutt 18 минут назад
И танки свои перед отправкой хохлам пусть так заправляют.
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11k
Борис Карабанов 19 минут назад
Помню, как-то пришли мы с пацанами на мехдвор, волоча с собой мопед, с известным заклинанием "Дядь, дай бензинчику." А в то время как раз появились "Таганрожцы", которые в агрегате с кузовом по внешнему виду были очень похожи на чудной грузовой автомобиль. "Жадный" дядя сначала отнекивался, дескать, отстаньте, нет у меня бензина, а потом сдался и говорит, хрен с вами, уговорили, вон, сливайте с "Таганрожца". Шлангом налили мы полный мопедный бачок под горловину, но уехать так и не смогли...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
88k
16k
Kucher 44 минуты назад
А физику у них в школе больше не преподают? Или посещение физики не обязательно?
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