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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
16 июня 2023 12:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   машина   
1755
23
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Автовсячина   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   машина   
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25  комментариев
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4k
Григорий 53 минуты назад
Комментарий к фото
гвоздём надо такое писать на двери или капоте.
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1k
iKrek 17 секунд назад
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Меня учили, что начинать затягивать нужно всегда с самого верхнего болта/гайки.
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12k
Graf_Dracula 38 секунд назад
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Движок от BMW
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10k
Бритва 2 минуты назад
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а чё не на педалях?
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2k
Dmitry Tarasov 4 минуты назад
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Если честно, то я не уверен, что тот, кто додумается лизнуть такую сосульку, умеет читать.
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10k
Бритва 5 минут назад
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без кавычек оно читается как: "проверяй, не встал ли прилепивший эту бумажку как мудак". С камерой неподалёку.
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8k
Trenzel2003 5 минут назад
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В связи с переименованием Милиции в Полицию, словосочетание "лежачий полицейский" стало не политкорректным и его следует заменить на "падший мент".
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2k
Dmitry Tarasov 6 минут назад
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Главное что бы пердак не полыхнул.
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8k
Trenzel2003 8 минут назад
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Начало 90. С другом водителем, он за рулем ЗИЛа. Несемся по Кутузовскому, под горочку со скоростью 95. На 100 км ч. машина начала неприятно вибрировать. Было ощущение еще пару км добавить и мы взлетим, а машина рассыпется.
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13k
Павел Бреусов 15 минут назад
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Полбатона хлебушка или зерна на капот, а там голуби и прочие пташки разъяснят всю неправильность такой парковки.
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1k
Андрей 19 минут назад
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Единица тупо добавлена в графическом редакторе. Остальные единицы написаны другим шрифтом и пробел после двоеточия везде больше.
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
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Записку лучше внутрь салона оставлять - доходчивее
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29k
BuG Полчаса назад
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Ночной дозор?
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1k
оберлейтенант 40 минут назад
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о
, да это же "ланос".
может и нексия, не важно, четкие предки опеля кадет 80-затертого года.

а вообще все правильно сделано
, троса ручника там часто закисают, а менять еще тот гемор.
а тута машина-амфибия (да-да, присмотритесь к ватерлинии) а трос выше и вода не попадет, соответсвенно не закиснет.
как там щас модно? профит?лайфхак?
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15k
banzai7 49 минут назад
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Надеюсь, супер клеем приклеили.
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19k
Александр 49 минут назад
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Сатанизм
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53k
dima423 52 минуты назад
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Бог простит, а наша задача доставить его на суд божий)
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10k
Copycat 59 минут назад
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это же тот американец который в РФ переехал нет?
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6k
Diesel Час назад
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Почти 65 лет разницы!
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99
Александр Шевченко Diesel 8 минут назад
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53k
dima423 Час назад
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тут % на 90 всталА, а не встал)
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6k
Diesel Час назад
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Дагестан! А почему не занижен? )))
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