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Cуперкар Saleen S7 2003, принадлежавший Полу Уокеру, выставили на продажу

Cуперкар Saleen S7 2003, принадлежавший Полу Уокеру, выставили на продажу

Автор:
21 июня 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Saleen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   суперкар   
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Всего было построено менее сотни автомобилей Saleen S7, а один из них да ещё и с автографом Пола Уокера появился в продаже на аукционе Bring a Trailer.
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Метки: Saleen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   суперкар   
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