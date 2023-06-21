Cуперкар Saleen S7 2003, принадлежавший Полу Уокеру, выставили на продажу

Американский суперкар имеет элегантный дизайн экстерьера, а вот интерьер у него спартанский. В кабине внимание на себя обращают разве что кожаный руль с усеченным снизу ободом и табличка с номером шасси «03-024» на центральной консоли.



Водительское кресло у двухдверки фиксированное. Отрегулировать его на ходу нельзя. Для настройки «под себя» потребуется открутить несколько болтов, а затем переставить сиденье на новую позицию.



Данный экземпляр Saleen S7 оснащен 7,0-литровым V8 мощностью 550 л.с. (711 Нм), который работает в связке с шестиступенчатой механикой. Заметим, что компания также выпускала модель с битурбо мотором. Плюс в гамме была гоночная версия.



Пробег у суперкара всего 1 800 миль (почти 2 900 км). Он до сих пор «обут» в заводские покрышки Pirelli P Zero. Впрочем, последние новому владельцу придется заменить — они уже старые.



Заметим, что машину продают на онлайн-аукционе «Bring a Trailer». В настоящий момент за авто уже предлагают 506 351 долларов США (42,3 млн рублей по нынешнему курсу).