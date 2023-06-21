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Авария дня. Уснул за рулём и устроил смертельное ДТП

Авария дня. Уснул за рулём и устроил смертельное ДТП

Автор:
21 июня 2023 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Авария произошла 1 июня, но только сейчас появилось видео происшествия. В Архангельске водитель микроавтобуса Hyundai Starex уснул за рулём, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Форд Фокус. Женщина-водитель Форда скончалась на месте ДТП. В Hyundai пострадали двое детей 2 и 5 лет.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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2  комментария
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Станислав 53 минуты назад
Надо сажать, как за убийство.
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Дальнобой

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