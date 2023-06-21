Авария дня. Уснул за рулём и устроил смертельное ДТП

Авария произошла 1 июня, но только сейчас появилось видео происшествия. В Архангельске водитель микроавтобуса Hyundai Starex уснул за рулём, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Форд Фокус. Женщина-водитель Форда скончалась на месте ДТП. В Hyundai пострадали двое детей 2 и 5 лет.