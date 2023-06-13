Авария дня. Смертельное ДТП под Бахчисараем

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Утром 11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай женщина-водитель автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Dacia Logan.
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Оба водителя, а также две пассажирки «Логана» скончались на месте ДТП. Пострадали четверо детей, находившихся в «Логане». Позже один из пострадавших, 14-летний подросток, скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
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