Авария дня. Смертельное ДТП под Бахчисараем

Оба водителя, а также две пассажирки «Логана» скончались на месте ДТП. Пострадали четверо детей, находившихся в «Логане». Позже один из пострадавших, 14-летний подросток, скончался.



Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.