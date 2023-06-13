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Авария дня. Смертельное ДТП под Бахчисараем

Авария дня. Смертельное ДТП под Бахчисараем

Автор:
13 июня 2023 08:43
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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Утром 11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай женщина-водитель автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Dacia Logan.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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10  комментариев
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Абсолютно непонятно. Пустая трасса. Уснула, что врядли, или плохо стало? Твою дивизию, столько трупов на ровном месте...
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24k
Сталкер 3 минуты назад
Жесть... На ровном месте...
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389k
Алексей Полчаса назад
тварь.столько жизней загубила
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6k
vasilykopkov 53 минуты назад
Я вот не понимаю, нахрена возбуждать уголовное дело, когда случай очевидный?
Что, осудить уснувшего водителя посмертно?
Разе чтобы раскрываемость повысить...
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14k
Jearom Час назад
нежданчик из-за пригорка..
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