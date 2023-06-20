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К чему приводит непристёгнутый ремень безопасности

К чему приводит непристёгнутый ремень безопасности

Автор:
20 июня 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   смертельное ДТП   
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18 июня в Иркутске водитель автомобиля BMW не справился с управлением вылетел через люк и был раздавлен собственным автомобилем. Сообщается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 13 минут назад
Не, не получается у них пока взлететь. Но попытки не бросают.
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8k
Puans-on 10 секунд назад
Сдаётся мне, господа, что то был бампер.
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7k
Nikolay Минуту назад
В БМВ есть ремни безопасности?! Может еще скажите, что в БМВ поворотники работают?!
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9k
SSD 3 минуты назад
...и опять БМВ). Даже не смешно уже.
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22k
babuby 17 минут назад
Ремни для лохов. Во всяком случае именно так думает немалая часть водителей.
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