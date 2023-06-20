К чему приводит непристёгнутый ремень безопасности

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18 июня в Иркутске водитель автомобиля BMW не справился с управлением вылетел через люк и был раздавлен собственным автомобилем. Сообщается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.
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