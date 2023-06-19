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Ретрофутуристичный прототип Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Ретрофутуристичный прототип Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Автор:
19 июня 2023 14:26
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дизайн   концепт   машина   ретро   футуризм   
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Mercedes-Benz продемонстрировала новейшие решения в дизайне и технике ретрофутуристичным прототипом Vision One-Eleven, который напоминает об экспериментальной линейке C111, разрабатываемой в 1970-е годы.

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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дизайн   концепт   машина   ретро   футуризм   
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1  комментарий
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мемфрид 14 минут назад
Как же баба тупо рассказывает про машину...
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