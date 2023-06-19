Ретрофутуристичный прототип Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, разбавленном деталями в цвет кузова. Руль прямоугольный, передняя панель представляет собой узкий сплошной дисплей на всю ширину кузова. Декларируется функция дополненной реальности.



Источник вдохновения стал условно серийной машиной: было выпущено 16 Mercedes-Benz C111. Из них 13 были оснащены четырёхсекционными роторными двигателями Ванкеля, два получили пятицилиндровый дизель, а ещё один — бензиновый V8. Vision One-Eleven гарантированно останется в одном экземпляре.



Двери «крыло чайки» служат отсылкой не только к С111, но и к культовому купе 300 SL 1954 года. Другие элементы дизайна хотя и выполнены на самый современный лад (например, фары и фонари стали «пиксельными»), но стилизованы под Mercedes-Benz C111.