Toyota рассекретила концепты двух новых электрических Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Se, несмотря на название, практически не имеет визуального сходства с нынешними серийными внедорожниками. Впрочем, на электрокроссовер bZ4X новинка тоже похожа лишь отдалённо: внешность брутального концепта сформирована за счёт плоских кузовных панелей и плавных переходов. Кроме того, Land Cruiser Se отличают очень узкая светотехника в передней части и на корме и многочисленные чёрные накладки.



Размеры концепта — 5150×1990×1705 мм, а колёсная база 2050 мм. Таким образом, он заметно крупнее Land Cruiser 300. В салоне может быть размещено три ряда посадочных мест, но изображения интерьера пока отсутствуют. Не уточняются и технические характеристики. Компания заявила лишь, что Land Cruiser Se ориентирован на городскую эксплуатацию, но не спасует и на лёгком бездорожье.



Внешность батарейного пикапа EPU выполнена в похожем стиле, но он получился чуть короче при более крупной колёсной базе. Размеры грузовика — 5070×1910×1710 мм, между осями у него 3350 мм. Серийный Toyota Hilux с 4-дверной кабиной имеет длину 5325 мм с колёсной базой 3085 мм.



В отличие от Land Cruiser Se обнародованы и изображения салона концепта, который не похож ни на одну серийную модель Toyota. К примеру, с проектом bZ4X его роднит лишь руль-штурвал с множеством сенсорных кнопок.



EPU получил массивную переднюю панель с развитой полкой для мелочей, крупный центральный тоннель с нишами и два больших экрана. Визуально они разделены встроенным в один из дисплеев блоком физических переключателей, который отвечает за управление силовой установкой. Характеристики пикапа Toyota также пока скрывает.



Вероятнее всего, концепты призваны показать, как в будущем могут выглядеть электрические вседорожники Toyota. При этом компания не раз заявляла как о планах перевести Land Cruiser на электротягу, так и выпустить пикап с несущим кузовом на батарейках. На рынке он мог бы составить экологически чистую альтернативу таким моделям, как Ford Maverick или Hyundai Santa Cruz.