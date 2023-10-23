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Сообщество Автомир 11956 постов • 841 подписчик подписаться
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Toyota рассекретила концепты двух новых электрических Land Cruiser

Toyota рассекретила концепты двух новых электрических Land Cruiser

Автор:
23 октября 2023 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   дизайн   концепт   машина   электромобиль   
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Toyota опубликовала изображения двух новых концептов, которые покажет на Japan Mobility Show уже на этой неделе. Оба автомобиля демонстрируют электрическое будущее внедорожного подразделения марки, при этом и Land Cruiser Se, и пикап EPU получили несущие кузова.
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Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   дизайн   концепт   машина   электромобиль   
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4  комментария
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
незапоминающийся обмылок
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1k
Просто чувак в интернете 6 минут назад
Фу [мат], фу [мат].
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38k
Седой 49 минут назад
Очень много раньше писали что Тойота ведет активные разработки водородного двигателя и убеждали что за ним будущее. А сами тоже дань моде отдали, лепят "электрички"...
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