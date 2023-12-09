16 авто, которые неоднократно получали звание самых нелепых и некрасивых

Автомобильная индустрия всегда славилась своим разнообразием дизайнерских решений, которые вызывали бурные страсти и споры. Некоторые автомобили являются яркими воплощениями современного искусства, восхищая взгляд своими потрясающими линиями и изысканным стилем.
Однако среди них всегда найдутся те, чьи формы и решения вызывают самые неоднозначные реакции. Сегодня мы окунёмся в прошлое и наше время, чтобы увидеть автомобили, которые разделили общественность на сторонников и противников. Модели, представленные ниже, неоднократно возглавляли различные зарубежные рейтинги в качестве самых странных, нелепых и некрасивых. Давайте посмотрим, как они выглядят.
Электрический квадрицикл, который выглядит как игрушечный автомобиль.
Marinella представляла собой минивэн с несколькими рядами сидений и компактным дизайном. Модель была признана за её функциональность и удобство, а также за инновационный подход к распределению пространства внутри автомобиля.
Автомобиль имел характерный ретро-дизайн, вдохновлённый классическими гоночными автомобилями 1930-х годов, с низким профилем, длинным капотом и открытыми колёсными арками. Prowler оснащался алюминиевым двигателем V6 объёмом 3,5 литров, который прятал в себе около 250 лошадиных сил.
S-Cargo был разработан в стиле «ретро-футуризм» и представлен в виде фургона, который чем-то отдалённо напоминает улитку.
Самая узнаваемая особенность Fiat Multipla — эксцентричный дизайн. Он нередко вызывал смешанные реакции у покупателей. Автомобиль имел короткий передний свес, маленькие фары и широкое лобовое стекло, что делало его непохожим на другие автомобили своего класса.
Несмотря на свой кубический дизайн, автомобиль предлагает просторный и комфортабельный салон с оригинальным оформлением, а также множество удобных опций.
Автомобиль имел ретро-стилизованный внешний вид с уклоном к классическим автомобилям 1940-х и 1950-х годов, включая округлые формы, выпуклые крылья и хромированные детали. Он также был оснащен убираемым жёстким верхом, что позволяло использовать его как открытый родстер.
Mantis оснащался различными моторами, включая V6 и V8, и предлагал хорошую мощность и скорость.
K2 имеет характерную округлую форму кузова, близко расположенные друг к другу передние фары и хромированные элементы, что придает ему антикварный и уникальный внешний вид.
С обтекаемым кузовом и угловатым дизайном, Bulldog выглядел как автомобиль будущего. Он был оснащён 5,3-литровым V8-двигателем с двумя турбонаддувами, который обеспечивал внушительную мощность.
Этот странноватый автомобиль, напоминающий своим дизайном лягушку, должен был заменить Volkswagen Beetle. Однако новинка не пошла в массовое производство.
Tatra T603 имел характерный внешний вид с узнаваемой овальной формой фар и хвостовыми фонарями.
Этот компактный автомобиль был предназначен для городской езды и был одним из первых серийных электромобилей, доступных на рынке.
Этот автомобиль предназначался для военных целей, но также был доступен и для гражданского населения. Со временем Type 181 приобрёл популярность среди любителей экстремального отдыха и автокемпинга благодаря своей надежности и универсальности.
Zeta Sports имел необычный внешний вид и был доступен в нескольких вариантах кузова, включая купе и кабриолет.
Необычный пикап с динамикой спорткара. Оснащён последней версией автопилота.
Какие автомобили вы бы добавили в этот список? А какие бы убрали?
Источник:
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Ami вообще забавная вещь, он разрабатывался максимально дешёвым и он максимально симметричный. У него одинаковые передний и задние бамперы, одинаковые двери (они открываются в разные стороны).
SSR так вообще прикольная игрушка с нормальным 5.3 или 6-литровым V8.
VW Type 161 - так же дешёвая и утилитарная машина на базе жука.
Aston Billdog, VW Collani - это вообще концепты.
В общем, самый нелепый - автор сего поста.
Сразу видно, что проектировали железнодорожный транспорт для Советского Союза.