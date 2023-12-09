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16 авто, которые неоднократно получали звание самых нелепых и некрасивых

16 авто, которые неоднократно получали звание самых нелепых и некрасивых

Автор:
09 декабря 2023 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: Нелепость   авто   в мире   дизайн   креатив   машина   фото   
2102
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Автомобильная индустрия всегда славилась своим разнообразием дизайнерских решений, которые вызывали бурные страсти и споры. Некоторые автомобили являются яркими воплощениями современного искусства, восхищая взгляд своими потрясающими линиями и изысканным стилем.

Однако среди них всегда найдутся те, чьи формы и решения вызывают самые неоднозначные реакции. Сегодня мы окунёмся в прошлое и наше время, чтобы увидеть автомобили, которые разделили общественность на сторонников и противников. Модели, представленные ниже, неоднократно возглавляли различные зарубежные рейтинги в качестве самых странных, нелепых и некрасивых. Давайте посмотрим, как они выглядят.

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Электрический квадрицикл, который выглядит как игрушечный автомобиль.

Marinella представляла собой минивэн с несколькими рядами сидений и компактным дизайном. Модель была признана за её функциональность и удобство, а также за инновационный подход к распределению пространства внутри автомобиля.

Автомобиль имел характерный ретро-дизайн, вдохновлённый классическими гоночными автомобилями 1930-х годов, с низким профилем, длинным капотом и открытыми колёсными арками. Prowler оснащался алюминиевым двигателем V6 объёмом 3,5 литров, который прятал в себе около 250 лошадиных сил.

S-Cargo был разработан в стиле «ретро-футуризм» и представлен в виде фургона, который чем-то отдалённо напоминает улитку.

Самая узнаваемая особенность Fiat Multipla — эксцентричный дизайн. Он нередко вызывал смешанные реакции у покупателей. Автомобиль имел короткий передний свес, маленькие фары и широкое лобовое стекло, что делало его непохожим на другие автомобили своего класса.

Несмотря на свой кубический дизайн, автомобиль предлагает просторный и комфортабельный салон с оригинальным оформлением, а также множество удобных опций.

Автомобиль имел ретро-стилизованный внешний вид с уклоном к классическим автомобилям 1940-х и 1950-х годов, включая округлые формы, выпуклые крылья и хромированные детали. Он также был оснащен убираемым жёстким верхом, что позволяло использовать его как открытый родстер.

Mantis оснащался различными моторами, включая V6 и V8, и предлагал хорошую мощность и скорость.

K2 имеет характерную округлую форму кузова, близко расположенные друг к другу передние фары и хромированные элементы, что придает ему антикварный и уникальный внешний вид.

С обтекаемым кузовом и угловатым дизайном, Bulldog выглядел как автомобиль будущего. Он был оснащён 5,3-литровым V8-двигателем с двумя турбонаддувами, который обеспечивал внушительную мощность.

Этот странноватый автомобиль, напоминающий своим дизайном лягушку, должен был заменить Volkswagen Beetle. Однако новинка не пошла в массовое производство.

Tatra T603 имел характерный внешний вид с узнаваемой овальной формой фар и хвостовыми фонарями.

Этот компактный автомобиль был предназначен для городской езды и был одним из первых серийных электромобилей, доступных на рынке.

Этот автомобиль предназначался для военных целей, но также был доступен и для гражданского населения. Со временем Type 181 приобрёл популярность среди любителей экстремального отдыха и автокемпинга благодаря своей надежности и универсальности.

Zeta Sports имел необычный внешний вид и был доступен в нескольких вариантах кузова, включая купе и кабриолет.

Необычный пикап с динамикой спорткара. Оснащён последней версией автопилота.


Какие автомобили вы бы добавили в этот список? А какие бы убрали?

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Метки: Нелепость   авто   в мире   дизайн   креатив   машина   фото   
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24  комментария
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20k
Lesha86 Час назад
Интересно, а кто это дал какие звания, да ещё и неоднократно SSR, Prowler и Citroёn Ami?
Ami вообще забавная вещь, он разрабатывался максимально дешёвым и он максимально симметричный. У него одинаковые передний и задние бамперы, одинаковые двери (они открываются в разные стороны).
SSR так вообще прикольная игрушка с нормальным 5.3 или 6-литровым V8.
VW Type 161 - так же дешёвая и утилитарная машина на базе жука.
Aston Billdog, VW Collani - это вообще концепты.

В общем, самый нелепый - автор сего поста.
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162
Александра С 11 минут назад
Некоторые модели я помню еще с вкладышей "Турбо".
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22k
Killgrave 14 минут назад
Pontiac Aztek
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475
tanpopo 21 минуту назад
но-но, Nissan Cube [мат]! внутри так вообще просторен. жаль его сняли с производства
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1k
K_II_T 21 минуту назад
С Tatra T603 всё понятно.

Сразу видно, что проектировали железнодорожный транспорт для Советского Союза.

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2k
Игорь Меншиков Полчаса назад
Фиат 67г больше похож на амфибию. Митсуока не антикварный, а аквариумный дизайн. Маркос вообще какое то расплющеное говно
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17k
Николаевич 38 минут назад
Комментарий к фото
Типа дуршлаг?
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11k
kaboza 45 минут назад
Праулер, ssr, coub, че с ними не так? а мультипла созвучно со словом "нелепо")))
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1k
Лимонадный Джо 59 минут назад
А отечественному автопрому разве нечего предложить на обсуждение?
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36k
АнтонПолднев Час назад
Кубиков много по дорогам бегает. Есть ещё Тойота ББ и Хонда Спайк. Дизайн конечно оригинальный, но любителей хватает
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57k
zloykoyot Час назад
"Tatra T603 (1995)" Вообще-то выпускалась с 1956 года по 1975, автор.
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10k
hairov Час назад
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1k
klklkl Час назад
Фиата мультиплу я видел пару раз на дорогах (хоть и не знал как оно называется). Он реально стремный, кто его покупает? Но Кибертрак пожалуй покруче всех тут будет...
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