17 футуристичных автомобилей прошлых лет, чья причудливость не помешала им предвосхитить образ машин будущего

Футуристичные автомобили, спроектированные в те времена, оказали весомое влияние на современный автопром, так как многие идеи прошлого оказались крайне интересными, смелыми и самое главное — удачными.
В довольно далёком прошлом дизайнеры и изобретатели часто размышляли о том, как будут выглядеть технологии будущего. В первую очередь их интересовали автомобили — каким будет их дизайн, какую скорость они будут развивать и сколько человек поместится в их салон? Любопытство, как правило, брало вверх, поэтому энтузиасты пытались самостоятельно соорудить машины, которые в их представлении должны служить на благо обществу и делать его жизнь комфортнее.
Изобретатели нередко вдохновлялись собственными фантазиями, а также творчеством писателей и художников, которые тоже были не прочь заглянуть в своё подсознание и выудить оттуда что-нибудь необычное.
Bizzarrini Manta (1968)
Одна из самых знаковых разработок в итальянском автопроме, ведь именно с неё началась эпоха клиновидных форм, острых граней и плоских поверхностей. Главная фишка автомобиля заключается в его салоне — в нём предусмотрено всего три места, которые расположены в один ряд.
Toyota EX-II (1969)
У автомобиля было три версии, каждая из которых предназначалась для своих целей — для шоппинга, для перевозки багажа и для отдыха. Внешне напоминала моторизированную тележку грузчика.
Steinwinter Supercargo 2040 Cab-Under (1983)
Это чудо, похожее на спортивный автомобиль, на самом деле являлось тягачом, который мог эффективно перевозить тяжёлые грузы. Однако в проекте было множество недоработок, среди которых — чрезмерно низкая посадка машины, частые перегревы из-за затруднённого охлаждения двигателя и плохой обзор.
Isdera Commendatore 112i (1993 год)
Машина с привлекательным, но лаконичным дизайном. Отличалась внушительной мощностью и способность разгоняться до 340 километров в час.
Machimoto (1986)
Концепт автомобиля был основан на платформе Volkswagen Golf. Машина имела открытый верх и любопытную систему сидений, позволявшую вмещать сразу шесть человек.
Honda Fuya-Jo (1999)
Этот автомобиль был разработан для молодого поколения, которое знает, как нужно веселиться. «Будка» на колёсиках вмещала в себя панель в стиле диджейского пульта и мощную аудиосистему. Кресла были выполнены в виде барных стульев.
Aston Martin Bulldog (1980)
Это необычный суперкар, который мог похвастаться двигателем с двойным турбонаддувом, расположенным прямо посередине, а также откидывающейся крышкой капота, которая открывала целых пять фар.
Dymaxion (1933)
Это удивительный трёхколёсный автомобиль аэродинамической формы. Он отличался внушительной длиной — более шести метров — и мог разогнаться до 140 километров в час.
Sir Vival (1958)
Перед вами один из самых уродливых, но при этом безопасных автомобилей. Разработчик новшества Уолтер Джером додумался разделить двигатель и пассажирский салон таким образом, чтобы они почти не соприкасались.
Пассажиры сидели сзади, в салоне, а водитель в специальной наблюдательной вышке. Со всех сторон машину окружали защищённые бамперы. Двери не открывались, а сдвигались назад. Разработчик попытался учесть все нормы безопасности, до которых только смог додуматься.
К сожалению, никто из производителей не заинтересовался Sir Vival, так как она была достаточно неповоротлива и имела довольно специфический дизайн.
Ferrari Modulo 512 (1970)
Это не летающая тарелка, а футуристичная машина, которая на момент своего создания имела характеристики, как у некоторых современных автомобилей. Ferrari Modulo способна разгоняться до 354 километров в час при весе в 900 килограммов.
Manta Ray (1951)
Как мы можем видеть, дизайн этого автомобиля был вдохновлён авиационной техникой. Собирали его на базе другой машины — Studebaker Commander.
Arzens Biplace (1943)
Arzens Biplace — забавный мини-автомобиль, получивший прозвище «электрическое яйцо». Он развивал скорость до 80 километров в час и прекрасно чувствовал себя в городском транспортом потоке.
Ford Spaceliner (1960)
Spaceliner полностью соответствовал автомобильной моде того времени — был максимально похож на инопланетный корабль.
Alfa Romeo Alfasud Caimano (1971)
Двухместный автомобиль выглядит как ретро-футуристический космический корабль.
Pontiac Banshee (1988)
Pontiac Banshee имел обтекаемый и стильный дизайн, а салон напоминал кабину космонавта.
Nissan Pivo (2005)
Модель представляет из себя четырёхколёсную платформу и трёхместную кабину над ней, которая при необходимости вращается в нужном направлении. Главные умения автомобиля заключаются в том, что он отлично маневрирует и без проблем паркуется практически в любом месте.
Plymouth XNR (1960)
Асимметричный суперкар рассчитан на двоих человек. Однако пассажир сидит в нём на 10 сантиметров ниже водителя. Это сделано для лучшей аэродинамики.
Вид автомобиля спереди и сзади
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором