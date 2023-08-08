17 футуристичных автомобилей прошлых лет, чья причудливость не помешала им предвосхитить образ машин будущего

В довольно далёком прошлом дизайнеры и изобретатели часто размышляли о том, как будут выглядеть технологии будущего. В первую очередь их интересовали автомобили — каким будет их дизайн, какую скорость они будут развивать и сколько человек поместится в их салон? Любопытство, как правило, брало вверх, поэтому энтузиасты пытались самостоятельно соорудить машины, которые в их представлении должны служить на благо обществу и делать его жизнь комфортнее.

Изобретатели нередко вдохновлялись собственными фантазиями, а также творчеством писателей и художников, которые тоже были не прочь заглянуть в своё подсознание и выудить оттуда что-нибудь необычное.

Bizzarrini Manta (1968)