Пьяный 23-летний житель Казани угнал Hyundai из автосалона, в котором работал, и попал на нем в ДТП

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Молодой человек уже не раз садился за руль в состоянии опьянения, а в 2021 году он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 24 месяца, отметили в полиции.
Но теперь, похоже, все. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям: "Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения" и "Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения".
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