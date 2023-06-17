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Пьяный 23-летний житель Казани угнал Hyundai из автосалона, в котором работал, и попал на нем в ДТП

Пьяный 23-летний житель Казани угнал Hyundai из автосалона, в котором работал, и попал на нем в ДТП

Автор:
17 июня 2023 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   ДТП   Казань   авто   автосалон   алкоголь   видео   угон   
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Молодой человек уже не раз садился за руль в состоянии опьянения, а в 2021 году он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 24 месяца, отметили в полиции.

Но теперь, похоже, все. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям: "Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения" и "Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения".

Источник:

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Метки: Hyundai   ДТП   Казань   авто   автосалон   алкоголь   видео   угон   
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MPEG-8 2 часа назад
Работник месяца.
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Борис Карабанов 2 часа назад
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