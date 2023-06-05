Jeep тестирует новую технологию автопилота для бездорожья

В качестве носителей необычного автопилота выступили внедорожники Grand Cherokee с гибридными силовыми установками. В видео демонстрируются как составляющие системы, с помощью которых внедорожники ориентируются в пространстве, так и эпизоды, когда они движутся по трассе без человека за рулём.

Испытания Jeep проводит в пустыне Мохаве, популярной среди любителей бездорожья благодаря сложному рельефу.



Предполагается, что новый автопилот пригодится как опытным джиперам, так и тем, кто редко выезжает на бездорожье. Для первых он сделает процесс пилотирования интереснее, вторым поможет повысить свою квалификацию.



Компания утверждает, что нынешнее видео всего лишь тизер, а полноценный фильм о новом автопилоте будет опубликован в течение лета.