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Jeep тестирует новую технологию автопилота для бездорожья

Jeep тестирует новую технологию автопилота для бездорожья

Автор:
05 июня 2023 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автопилот   машина   
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Американская Jeep опубликовала видео с испытанием новой системы полуавтономного управления. Технология будет брать управление на себя не только на асфальте, но и на бездорожье.

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Метки: Jeep   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автопилот   машина   
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4  комментария
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12k
Евгений 45 минут назад
А накуя? Я всегда был уверен, что весь цимус в езде по бездорожью, это преодолевание трудностей, а не перемещение из точки А в точку Б. Проще уж тогда сесть в самолёт и перелететь пустыню (заодно и не растрясёт). Прям какой-то автооксюморон получился.
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45
supersperm Полчаса назад
Интересно а в говнах по колено, т.е. на стандартной проселочной дороге, когда все камеры залиты непонятно чем будут он тоже пойдет?
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21k
Davy Jones Час назад
И это в то время, когда для автоваза сторонняя фирма создаёт пикап на базе Нива Тревэл.
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