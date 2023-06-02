Мужчина на электровелосипеде столкнулся с автомобилем

В Люберцах произошло ДТП с участием электровелосипеда. Видеорегистратор снял момент аварии на улице Юности. На записи видно, как водитель заехал во двор и наехал на велосипедиста, который мчался на большой скорости. О состоянии водителя электротранспорта не сообщается.

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