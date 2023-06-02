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Мужчина на электровелосипеде столкнулся с автомобилем

Мужчина на электровелосипеде столкнулся с автомобилем

Автор:
02 июня 2023 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   электровелосипед   
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В Люберцах произошло ДТП с участием электровелосипеда. Видеорегистратор снял момент аварии на улице Юности. На записи видно, как водитель заехал во двор и наехал на велосипедиста, который мчался на большой скорости. О состоянии водителя электротранспорта не сообщается.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   электровелосипед   
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8  комментариев
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10k
Б.Касторский 39 минут назад
На дороге ладно. Жаль лишь поврежденный автомобиль и время водителя на оформление. Но когда эти нелюди летают по тротуарам и не замечают пешеходов. Вот где зло. Час назад видел как малолетка с криками "разойдись!" и скрипом тормозов чуть не влетел в людей на автобусной остановке. Реакция мужика спасла бабку от больницы. А малолетка со смехом укатил в даль.
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9k
МихА 6 минут назад
ИДИОТ
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1k
Мария Коненкова 14 минут назад
Я же все время говорю - там ни ходить, ни ездить негде. Тротуары и половина проезжей части заняты припаркованными машинами, из-за них ни черта не видно, идти невозможно, всё время надо оглядываться, чтоб не попасть под кого-то, кому приспичило отъезжать или проезжать. Правда, некоторым ещё и повыделываться надо, на бреющем проехать. У него взгляд в момент столкновения был вниз направлен, на руль, может, спидометром любовался. Хорошо, что хоть не с пешеходом и не с коляской сшиблись.
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13k
Shtoppi Полчаса назад
лисапедик электрический явно на таран шел )))))
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19k
Александр 36 минут назад
Новость из разряда про упавшую сосиску у Юли Якубени
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 41 минуту назад
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5k
Андрей 44 минуты назад
интересный способ знакомства с симпатичными девушками )
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