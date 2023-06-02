Самокатчиков стало там много, что они стали врезаться друг в друга

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"В Чебоксарах днем на проспекте Тракторостроителей неустановленное лицо, управляя электросамокатом совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая двигалась на самокате по пешеходной дорожке. В результате наезда девочку с ушибами доставили в больницу. Виновник скрылся с места наезда", - сообщили в ГИБДД Чувашии. Госавтоинспекция опубликовала фото беглеца и просьбой к очевидцам помочь опознать водителя электросамоката.
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Мальчик поднял свой самокат и поехал... за электросамокатчиком...
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ПДД РФ, 4. Обязанности пешеходов
Не подскажите где здесь сказано про правостороннее движение для пешеходов?
Какое то странное описание происшествия... а почему не девочка совершила наезд на неустановленное лицо?)) Тут столкнулись 2 самокатчика... причем девочка, так то, ехала не по своей условной стороне дороги)