Самокатчиков стало там много, что они стали врезаться друг в друга

"В Чебоксарах днем на проспекте Тракторостроителей неустановленное лицо, управляя электросамокатом совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая двигалась на самокате по пешеходной дорожке. В результате наезда девочку с ушибами доставили в больницу. Виновник скрылся с места наезда", - сообщили в ГИБДД Чувашии. Госавтоинспекция опубликовала фото беглеца и просьбой к очевидцам помочь опознать водителя электросамоката.

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