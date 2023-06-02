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Самокатчиков стало там много, что они стали врезаться друг в друга

Самокатчиков стало там много, что они стали врезаться друг в друга

Автор:
02 июня 2023 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   самокат   скрылся с места дтп   
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"В Чебоксарах днем на проспекте Тракторостроителей неустановленное лицо, управляя электросамокатом совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая двигалась на самокате по пешеходной дорожке. В результате наезда девочку с ушибами доставили в больницу. Виновник скрылся с места наезда", - сообщили в ГИБДД Чувашии. Госавтоинспекция опубликовала фото беглеца и просьбой к очевидцам помочь опознать водителя электросамоката.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   самокат   скрылся с места дтп   
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22  комментария
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9k
SuperTroll 2 часа назад
В России движение правостороннее. Самокатчица топила по встречке, не?
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2k
Ал, давай! Полчаса назад
Совсем недавно, на ул. Ген. Кузнецова (у м. Жулебино), видел как мальчик на самокате решил резко повернуть налево и пересек траекторию движения электросамоката. Электросамокатчик среагировать не успел, все было очень неожиданно, и врезался в детский самокат. Мальчик отделался испугом... Взрослый - поднялся, отряхнулся, собрал манатки, выругался и поехал дальше.
Мальчик поднял свой самокат и поехал... за электросамокатчиком...
"Поехал добивать" - сказал мне мой попутчик!
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24k
Тигран Саркисян 59 минут назад
Вот жеж урод на большом самотыке , нет посмотреть что с ребёнком , так нет же сука своё говно смотрит утырок ё-перный.
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556
Куруш Час назад
Петушиный бой.
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13k
Shtoppi Час назад
как больные животные, прут напролом не разбирая дороги.
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5k
alex Час назад
красивое
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16k
Patmaz Час назад
В обще-то виновата девка - ехала по встречке. Но покидать место ДТП тоже неправильно.
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53k
dima423 Час назад
"В Чебоксарах днем на проспекте Тракторостроителей неустановленное лицо, управляя электросамокатом совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая двигалась на самокате по пешеходной дорожке. (с)

Какое то странное описание происшествия... а почему не девочка совершила наезд на неустановленное лицо?)) Тут столкнулись 2 самокатчика... причем девочка, так то, ехала не по своей условной стороне дороги)
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10k
ScorpionDS Час назад
Ехал он примерно 20 км, по проезжей части и с правой стороны, так что к нему вопрос только что скрылся с места ДТП.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А по каким признакам определили, что это он совершил наезд, а не она? Оба двигались, лобовое столкновение и "..совершил наезд".
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