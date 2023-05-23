В Хабаровском крае машина на полном ходу сбила медведя, но косолапый выжил и разгромил Lexus обидчика

Зверь, конечно, серьёзный.
На 149 километре трассы Хабаровск - Лидога-Ванино случилось ЧП: медведь переходил дорогу и в него влетел Лексус. От удара мишку отбросило в сторону, но он быстро пришёл в себя и ринулся в бой.
Добежал до машины, разметелил и так уже помятый капот, отгрыз часть бампера и вцепился зубами в переднюю стойку. Потом навалился на лобовое стекло - видимо, хотел добраться до водителя и пассажиров. Если бы у него получилось - скорее всего, разобрался бы и с ними. Но спасли подушки безопасности, они закрыли их от сурового взора хозяина леса и он быстро потерял к ним интерес.
Запрыгивает на капот, начинает рвать капот зубами… Начинает давить стекло, пытаясь достать людей, – рассказывает один из очевидцев.
После того, как выместил злобу на Лексусе, медведь ушёл в лес зализывать раны. Хотя некоторые считают, что водитель просто сбил зверя, а потом захотел получить страховые выплаты.
Машина выглядит плачевно - удар был действительно сокрушительной силы. Теперь местным властям надо решить, что делать с мишкой - раненый зверь может быть очень опасен. Хотя судя по количеству пролитой крови, он может и не выжить.
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Хотя косолапого реально жаль, его сбили, он катился по асфальту, ещё коверкая машину явно поранился…
Радует лишь то, что люди живы остались, ведь он мог их всех разорвать на агрессии