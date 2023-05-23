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В Хабаровском крае машина на полном ходу сбила медведя, но косолапый выжил и разгромил Lexus обидчика

В Хабаровском крае машина на полном ходу сбила медведя, но косолапый выжил и разгромил Lexus обидчика

Автор:
23 мая 2023 16:21
Сообщество : Животные
Метки: Lexus   авария   видео   медведь   нападение   хабаровский край   
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Зверь, конечно, серьёзный.

На 149 километре трассы Хабаровск - Лидога-Ванино случилось ЧП: медведь переходил дорогу и в него влетел Лексус. От удара мишку отбросило в сторону, но он быстро пришёл в себя и ринулся в бой.

Добежал до машины, разметелил и так уже помятый капот, отгрыз часть бампера и вцепился зубами в переднюю стойку. Потом навалился на лобовое стекло - видимо, хотел добраться до водителя и пассажиров. Если бы у него получилось - скорее всего, разобрался бы и с ними. Но спасли подушки безопасности, они закрыли их от сурового взора хозяина леса и он быстро потерял к ним интерес.

Запрыгивает на капот, начинает рвать капот зубами… Начинает давить стекло, пытаясь достать людей, – рассказывает один из очевидцев.

После того, как выместил злобу на Лексусе, медведь ушёл в лес зализывать раны. Хотя некоторые считают, что водитель просто сбил зверя, а потом захотел получить страховые выплаты.

Машина выглядит плачевно - удар был действительно сокрушительной силы. Теперь местным властям надо решить, что делать с мишкой - раненый зверь может быть очень опасен. Хотя судя по количеству пролитой крови, он может и не выжить.

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Метки: Lexus   авария   видео   медведь   нападение   хабаровский край   
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13  комментариев
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32k
MatveiVainrub Час назад
Потапыча жалко
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994
Дмитрий 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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55k
Олег 20 минут назад
я не рискнул-бы бродить по дороге, зная что где-то в кустах сидит злой раненый медведь
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901
surgy Полчаса назад
Так он ещё и попал на выплату за сбитое животное.
Хотя косолапого реально жаль, его сбили, он катился по асфальту, ещё коверкая машину явно поранился…
Радует лишь то, что люди живы остались, ведь он мог их всех разорвать на агрессии
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
А может не так было? Мишу сбивают и дальше достаточное расстояние до остановки ТС. При ударе он мог цепануться когтями и застрять, при этом нанося существенные травмы. А после остановки ТС смог освободиться и уйти. По встрече розовые следы- возможно далеко не кровь. Масло машинное и то "розовее". Да и встречные бы его "убрали" бы, а свидетельств че та я не наблюдаю со стороны других участников ДД. Так то попахивает попыткой отмазываться....
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312
устал я от вас Полчаса назад
Таких люлей косолапый конечно ещё не получал за всю жизнь...
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149
Ануар Сайфулин Полчаса назад
Пока не начнут делать мостовые переходы для животных, так и будут под колесами гибнуть мишки, лоси и более мелкие животные. Дороги разделяют естественные участки проживания животных, которые существуют испокон веков...
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35k
Опаньки 55 минут назад
на 01:48 оператор показывает на капоте экскременты . Это мишкины или тех кто в машине ? Потому что мишка то явно огорчился, но не испугался )) Капец зверина, стойку прокусить ...
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Жалко зверя...
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1k
Жирный бот Час назад
мишка скорей всего не жилец уже..
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28k
Serg2001 Час назад
Видать не хило мишке прилетело. Столько крови на машине оставил...(
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