В Хабаровском крае машина на полном ходу сбила медведя, но косолапый выжил и разгромил Lexus обидчика

На 149 километре трассы Хабаровск - Лидога-Ванино случилось ЧП: медведь переходил дорогу и в него влетел Лексус. От удара мишку отбросило в сторону, но он быстро пришёл в себя и ринулся в бой.

Добежал до машины, разметелил и так уже помятый капот, отгрыз часть бампера и вцепился зубами в переднюю стойку. Потом навалился на лобовое стекло - видимо, хотел добраться до водителя и пассажиров. Если бы у него получилось - скорее всего, разобрался бы и с ними. Но спасли подушки безопасности, они закрыли их от сурового взора хозяина леса и он быстро потерял к ним интерес.

Запрыгивает на капот, начинает рвать капот зубами… Начинает давить стекло, пытаясь достать людей, – рассказывает один из очевидцев.

После того, как выместил злобу на Лексусе, медведь ушёл в лес зализывать раны. Хотя некоторые считают, что водитель просто сбил зверя, а потом захотел получить страховые выплаты.