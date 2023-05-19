FISHKINET
Сообщество Аварии 6684 поста • 545 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Попытка перебежать 6-полосную дорогу не увенчалась успехом

Попытка перебежать 6-полосную дорогу не увенчалась успехом

Автор:
19 мая 2023 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   анапа   видео   машина   пешехода сбили   
2296
1
1
18 мая в Анапе автомобиль Skoda Rapid под управлением 21-летнего водителя сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. С травмами различной степени тяжести подростка доставили в больницу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   анапа   видео   машина   пешехода сбили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
kaboza 2 часа назад
зачали ЭТО похожу тоже с травмами головного мозга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
koleos72 20 минут назад
А может он бежал туда, где раздают мозги! Да видно несудьба...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус Полчаса назад
Из-за такого вот кретина авто чинить и перед законом отвечать! Лучше бы под поезд сразу, всё равно от таких мозгов толку в будущем не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
Три полосы. Разгон. Взлетаю. Полёт нормальный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod Полчаса назад
Жаль автомобильку, помялась наверно об бегающий кусок говна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Полчаса назад
Тапки зачётно разлетелись!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
AzuveR 37 минут назад
В 50 ти метрах,( езжу этой дорогой каждый день) есть пешеходный переход. Но это сцуко слишком длинный путь для молодых, до больнице на скорой ближе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Max Us 46 минут назад
Странно что подросток без самоката, в остальном ничего нового
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stas 54 минуты назад
Мне кажется, что понятие "инстинкт самосохранения" - уже становтся неким атавизмом по жизни для подростков!!! То руферы, то вот такие бегуны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 58 минут назад
Просто нарк, судя по поведению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
Сергей Кубань Час назад
откуда у нас в Анапе 6-полосная дорога?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
tttyyyy Час назад
Мож опять игры - перебеги трассу, перед поездом и тп?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® Час назад
опять видеоигры виноваты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
TheDimking 2 часа назад
Как он дожил до 16 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
EvilHomer 2 часа назад
Потерпевший - водитель купит бинты, подорожник, пластыри, а "пострадавший" оплатит ремонт машины.
ГК РФ Статья 1083.
1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.
При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Естественный отбор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13229



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#животные#США#история#позитив#факты#фильм#Еда
#Юмор#люди#машина#в мире#аварии#забавно#подборка#Автовсячина#шоу бизнес#знаменитости
#интересно#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#истории#Россия#истории людей#Италия
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Авария дня. Серьёзная авария с участием двух автомобилей LADA Авария дня. Серьёзная авария с участием двух автомобилей LADA Непристёгнутый ремень привёл к печальным последствиям Непристёгнутый ремень привёл к печальным последствиям Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП Канализационный люк приземлился на Subaru Forester Канализационный люк приземлился на Subaru Forester Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах

На что жалуетесь?

Вернуться