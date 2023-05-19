Попытка перебежать 6-полосную дорогу не увенчалась успехом

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18 мая в Анапе автомобиль Skoda Rapid под управлением 21-летнего водителя сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. С травмами различной степени тяжести подростка доставили в больницу.
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п.с. пишут что это анапское шоссе.
ГК РФ Статья 1083.
1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.
При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.