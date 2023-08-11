"Были бы трезвые - убились"

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10 августа в подмосковном Павловском Посаде автомобиль ВАЗ 2113 не вписался в поворот, наехал на бордюр и перевернулся. Пассажира от удара выбросило через лобовое стекло. Все живы. После ДТП им удалось поставить машину обратно на колеса.
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Пьянь недоразвитая.