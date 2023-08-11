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"Были бы трезвые - убились"

"Были бы трезвые - убились"

Автор:
11 августа 2023 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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10 августа в подмосковном Павловском Посаде автомобиль ВАЗ 2113 не вписался в поворот, наехал на бордюр и перевернулся. Пассажира от удара выбросило через лобовое стекло. Все живы. После ДТП им удалось поставить машину обратно на колеса.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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7  комментариев
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33k
albedo Час назад
Хорошо, что в других не врезались.
Пьянь недоразвитая.
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5k
pinbalist Полчаса назад
Жаль что не убились
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43k
Валерий 41 минуту назад
пьяный там тот который лобовое стекло вышиб, остальные вроде как более нормально ползают
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54k
dima423 42 минуты назад
Я все ждал что они сядут и поедут дальше)))
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1k
Максим Макашев 47 минут назад
А где продолжение? Неужели дэпсы на синяков браслеты не надели?
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109
Константин Котов 56 минут назад
В мире животных блин....
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