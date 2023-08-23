Что это вообще было?

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Со слов представителя ГИБДД Липецка - "по предварительным данным, на улице Парковой столкнулись автомобили Рено под управлением 26-летнего водителя и Джилли, за рулем которого был 55-летний мужчина. От удара Джилли перевернулся, а водитель был госпитализирован". Ставка на синее?
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