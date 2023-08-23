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Что это вообще было?

Что это вообще было?

Автор:
23 августа 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   неведомая фигня   пьянь   
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Со слов представителя ГИБДД Липецка - "по предварительным данным, на улице Парковой столкнулись автомобили Рено под управлением 26-летнего водителя и Джилли, за рулем которого был 55-летний мужчина. От удара Джилли перевернулся, а водитель был госпитализирован". Ставка на синее?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   неведомая фигня   пьянь   
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8  комментариев
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16k
Совранский 42 минуты назад
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9
Андрей Минуту назад
Как-то эти кроссоверы очень легко переворачиваются
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1k
Mikhail Полчаса назад
к сожалению эти дебилы на этих тонированных жигулях с наклейками "black mafia" и с перекрещенными калашниковыми - тут присутствует в достаточном количестве, чтобы начать напрягаться.
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14k
Kostick Полчаса назад
рамка лобового и а-стойки полностью смялись. к вопросу о безопасности китайцев.
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76k
Viktor Полчаса назад
Представитель ГИБДД - муд...., не прав! На улице Парковой не столкнулись автомобили Рено и ДжиЛи, а 26-ти летний дебил врезался в ничего не подозревающего 55-ти летнего водителя!
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5k
S__D 37 минут назад
Бильярд.
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10k
Игорь 40 минут назад
на черно-синее
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