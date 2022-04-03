На Урале фура с пивом протаранила грузовик с пельменями

По предварительной информации, из-за плохих погодных условий 53-летний водитель Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент на его пути встал грузовик с пельменями. Оба автомобиля съехали с проезжей части. Водителя Mercedes госпитализировали Красноуфимска. Стаж водителя «Мерседес» 30 лет, водителя «Даф» 22 года.