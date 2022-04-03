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На Урале фура с пивом протаранила грузовик с пельменями

На Урале фура с пивом протаранила грузовик с пельменями (3 фото)

Автор:
03 апреля 2022 13:19
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   пельмени   пиво   урал   фуры   
442
3
Пиво и пельмени это отличное сочетание, но не в этот раз.

Источник:

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Метки: авария   дтп   пельмени   пиво   урал   фуры   
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5  комментариев
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23k
Ego sum qui sum Час назад
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Джон Уик 24 минуты назад
Я только от названия офигел. В самом посту ничего не понятно но фантазия разыгралась не на шутку.
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−26
HalloFreeSpace Полчаса назад
однако встретились ...
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Сид Час назад
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Viktor Час назад
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