Ещё немного о "мёртвых зонах" грузового транспорта

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1 мая на 70-километре внешней стороны МКАД в Москве большегрузный автомобиль перестраивался в правую полосу и столкнулся с попутным кроссовером, который от удара развернуло и отбросило на ограждение.
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из каждого утюга и чайника -по десять раз на дню про это говорят.
Спроси у любого , даже самого начинающего водителя- слышал ли он про мертвые зоны. Конечно в курсе. Но на МКАДе такие аварии вижу постоянно. Причем смотришь на водителя - вроде не старый еще и не "блондинка" (
1. Где в ПДД написано про "мертвые зоны"
2. Кто обязан убедиться в безопасности маневра?
Сдаётся мне, что в обоих случаях чудак на грузовике виноват. Прав бы лишать за такое опасное вождение. По крайней мере оставлять лишь "В"
Вы вообще видео смотрели? Едет автомобиль спокойно и прямо. ВДруг грузовик начинает перестраиваться. ЧТо сделать автомобилисту? телепортироваться?
Идите с миром, учите ПДД и не прогуливайте школу.