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Ещё немного о "мёртвых зонах" грузового транспорта

Ещё немного о "мёртвых зонах" грузового транспорта

Автор:
03 мая 2023 11:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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1 мая на 70-километре внешней стороны МКАД в Москве большегрузный автомобиль перестраивался в правую полосу и столкнулся с попутным кроссовером, который от удара развернуло и отбросило на ограждение.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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18  комментариев
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7k
schmubu 3 часа назад
вопрос решается навесом дополнительных зеркал, и никаких мёртвых зон не остаётся.
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6k
perekrestok 7 минут назад
Вроде бы мэр Москвы обещал что тяжеловозы будут ездит только по ночам. А реально страшно на них смотреть - летают как Шумахеры и плюют на остальных. Стараюсь проскочить их побыстрее. Если не получается - еду позади. Надо им законодательно ввести двойную уголовную ответственность за вину в ДТП. А по Москве вообще запретить им ездить. А то мэрия Москвы придумала "Грузовой каркас" и разрешила фарам летать по Москве. Хуже их только электросамокаты. Вчера по телеку представительница ЦОДД с гордостью рассказывала что число самокатов выросло на 30% и "москвичи этому очень рады". А через 2 минуты мамаша рассказала как сбили ребенка. Жаль плюнуть не смог работнице ЦОДД в лицо.
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2k
kuchipachi 2 часа назад
я еду на легковом авто и постоянно мониторю все зеркала. все 3: левое, салонное и правое. при этом у легкового автомобиля эти слепые зоны куда меньше. при перестроении постоянно мониторю зеркало с той стороны, куда перестраиваюсь. а эти профессиАНАЛЫ, походу просто забили на окружающих. они ведь больше, в безопасности сидят там, наверху...
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18k
Александр 2 часа назад
Поворотник надо включать не во время перестроения, а заранее и ту легковушку было видно, до того как она поравнялась с фурой
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8k
SuperTroll 3 часа назад
Подписываюсь на ТС. Первый автор на фишках на автотему. Поучительные моментики выкладывает.
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20k
иванов дмитрий 3 часа назад
ситуация один в один с телефонными мошенниками.
из каждого утюга и чайника -по десять раз на дню про это говорят.
Спроси у любого , даже самого начинающего водителя- слышал ли он про мертвые зоны. Конечно в курсе. Но на МКАДе такие аварии вижу постоянно. Причем смотришь на водителя - вроде не старый еще и не "блондинка" (
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10k
Б.Касторский 3 часа назад
Просто интереса ради:
1. Где в ПДД написано про "мертвые зоны"
2. Кто обязан убедиться в безопасности маневра?

Сдаётся мне, что в обоих случаях чудак на грузовике виноват. Прав бы лишать за такое опасное вождение. По крайней мере оставлять лишь "В"
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