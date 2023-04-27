Ночь, улица, фонарь. Встретились два одиночества

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В Челябинск 27-летний водитель Chevrolet ехал в сторону улицы Чичерина и не уступил дорогу автомобилю Kia, за рулем которого был 50-летний мужчина. После ДТП Chevrolet наехал на бордюр и опрокинулся, а второй автомобиль врезался в столб. Медицинская помощь потребовалась пассажиру и водителю Chevrolet.
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