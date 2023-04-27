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Ночь, улица, фонарь. Встретились два одиночества

Ночь, улица, фонарь. Встретились два одиночества

Автор:
27 апреля 2023 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Челябинск 27-летний водитель Chevrolet ехал в сторону улицы Чичерина и не уступил дорогу автомобилю Kia, за рулем которого был 50-летний мужчина. После ДТП Chevrolet наехал на бордюр и опрокинулся, а второй автомобиль врезался в столб. Медицинская помощь потребовалась пассажиру и водителю Chevrolet.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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8k
Владимир 2 часа назад
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841
Igor Grishaev 56 минут назад
Где-нибудь, в пустыне Сахара, обязательно встретятся два таких чудика.
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
У белого знак главная дорога, у черного знак уступи дорогу. Белый притормозил, черный летел...
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