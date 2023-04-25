Авария со стоящим автомобилем на Новорижском шоссе

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22 апреля на Новорижском шоссе внедорожник на полном ходу врезался в стоящий микроавтобус. О пострадавших не сообщается. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора попутного автомобиля.
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"Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов."
Я согласен, что надо выставлять знак аварийной остановки... Но помогло бы в данном конкретном случае, если за рулем внедорожника слепой водитель?
Причем врежется тот, кто всегда едет спокойно в одной полосе
Шашечник успеет среагировать
Удивительно, что некоторые, намеренно создают аварийную ситуацию, а потом искренне удивляются, почему это в них врезались