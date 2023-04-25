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Авария со стоящим автомобилем на Новорижском шоссе

Авария со стоящим автомобилем на Новорижском шоссе

Автор:
25 апреля 2023 10:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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22 апреля на Новорижском шоссе внедорожник на полном ходу врезался в стоящий микроавтобус. О пострадавших не сообщается. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора попутного автомобиля.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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16  комментариев
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4k
Сергей Семенов 3 часа назад
Понятно, что чувак на внедорожнике скорее всего болтал по мобиле или просто слепой, но дураки оба.
"Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов."
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5k
alex 2 минуты назад
Надо конфисковывать авто у дебилов, кто в телефоне залипает, очень многие пишут, а многие-ИГРАЮТ, ППЦ. Я б таких расстреливал на месте, кто за рулем это себе позволяет. Помню на заправке приходит чел в стоящую передо мной машину, садится, заправщик закрывает бак-а машина не уезжает, этот лгбтэшник играет в игру, сука. Из ЖК решил бэху пропустить с подземного паркинга, так там же такой же ЛГБТэшник сначала не увидел, что я его хочу пропустить, а потом нагло вклинился без- спасибо в поток, ну не питорасли?
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24k
MrGod 39 минут назад
Кто знает, СМСку водила на жипаре отослать успел?
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Судя по тому, как "клюнул" внедорожник, препятствие в виде прекрасно освещенного, контрастного и большого по площади автомобиля он увидел метров за 10-15.
Я согласен, что надо выставлять знак аварийной остановки... Но помогло бы в данном конкретном случае, если за рулем внедорожника слепой водитель?
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17k
Роберт Шекли 2 часа назад
Если остановить авто посреди трассы, то спустя несколько минут в него обязательно врежутся, 100%
Причем врежется тот, кто всегда едет спокойно в одной полосе
Шашечник успеет среагировать

Удивительно, что некоторые, намеренно создают аварийную ситуацию, а потом искренне удивляются, почему это в них врезались
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8k
SuperTroll 3 часа назад
Рендж камикадзе, шел целенаправленно на таран.
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1k
Ян 3 часа назад
Ясное небо, видимость максимальная. Как так то?
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14k
banzai7 3 часа назад
Уж не знаю, как можно остановиться в среднем ряду скоростной трассы. Гарантированное самоубийство.
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9k
SSD 3 часа назад
Слепой что ли? Опять, небось, в телефоне...
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