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Авария дня. Необдуманный обгон привёл к трагическому ДТП

Авария дня. Необдуманный обгон привёл к трагическому ДТП

Автор:
18 апреля 2023 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное ДТП   
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В Пермском крае при попытке совершить обгон автомобиль Шевроле столкнулся со встречным автомобилем Фольксваген. В результате ДТП двое пострадавших из немецкого автомобиля и двое погибших в американском.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное ДТП   
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10  комментариев
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4k
Александр 3 часа назад
Обгонять на подъёме?
Конченый баран! Людей из фолькса жалко.
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125
Евген 7 минут назад
Такое ощущение, что он на ручнике обгонял.
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1k
SmartCat101 38 минут назад
а зачем он полез на обгон ? у него же машина быстрее ехать просто не могла
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9k
Сол Гудман 49 минут назад
Это каким нужно быть мудаком, чтобы на подъеме на своем тарантасе обгонять, машина у него не ехала, по видео даже понятно
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24k
MrGod 53 минуты назад
Обогнать любой ценой?
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18k
Александр 3 часа назад
Урод конченный.
Водятлы самые опасные на дороге, а не все эти ваши хрустоводы
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322
Guilty Pleasure 3 часа назад
гандонище
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