Авария дня. Необдуманный обгон привёл к трагическому ДТП

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В Пермском крае при попытке совершить обгон автомобиль Шевроле столкнулся со встречным автомобилем Фольксваген. В результате ДТП двое пострадавших из немецкого автомобиля и двое погибших в американском.
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