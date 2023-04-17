Коллекцию из 230 заброшенных классических автомобилей выставили на торги

После того как галерея Aaldering выкупила всю коллекцию, все автомобили были перемещены в один склад, расположенный в Дордрехте недалеко от Роттердама. Продажа автомобилей будет осуществляться через аукционы классических автомобилей.



Как вы можете видеть на этих видео и фотографиях, автомобили стоят настолько плотно друг к другу, что трудно рассмотреть их все. Кроме уже перечисленных выше автомобилей есть Jaguar, Alfa Romeo, Chevrolet, Alvises, Villards, BMW, Aston Martin и другие.



Несмотря на то, что автомобили покрытым толстым слоем пыли и грязи (это всё же сарайная находка) аукционы классических автомобилей и галерея Aaldering утверждают, что они находятся в хорошем, хотя и нереставрированном состоянии.



Как говорят, г-н Палмер в одиночку следил за коллекцией (отсюда и пыль), но он регулярно запускал двигатели, чтобы убедиться, что они не заклинили. Тем не менее, для освежения большинства транспортных средств, без сомнения, потребуется провести немалую работу.