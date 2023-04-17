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Коллекцию из 230 заброшенных классических автомобилей выставили на торги

Коллекцию из 230 заброшенных классических автомобилей выставили на торги

Автор:
17 апреля 2023 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Долгое время о ней знали лишь несколько человек, а теперь все автомобили будут проданы на аукционе

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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