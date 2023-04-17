Коллекцию из 230 заброшенных классических автомобилей выставили на торги

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Долгое время о ней знали лишь несколько человек, а теперь все автомобили будут проданы на аукционе
Коллекция из более чем 230 классических автомобилей, включая Ferrari, Lancia, Facel Vegas, Alpine, Ford, Tatra, BMW, Mercedes, Lincoln и многие другие, была обнаружена в трех зданиях. Интересно, что об этом месте знало лишь несколько людей. Теперь это обширное собрание выставлено на продажу.
Галерея Aaldering недавно обнаружила в Нидерландах «Коллекцию Палмена Барнфинда». Г-н Палмен начал её около 40 лет назад с покупки жёлтой Lancia B20, которая до сих пор является частью собрания.
Его умение находить машины могло сравниться только с его любовью к уединению. Мистер Палмен был настолько скрытен, что даже его соседи не знали, что он хранит на своих складах. В результате мало кто знал о существовании этой замечательной коллекции.
На протяжении многих лет Палмен редко продавал автомобили и имел отменный вкус на классику. Фактически его коллекция разрослась до такой степени, что заняла сразу три здания: два склада и старую церковь.
Галерея Aaldering недавно обнаружила в Нидерландах «Коллекцию Палмена Барнфинда». Г-н Палмен начал её около 40 лет назад с покупки жёлтой Lancia B20, которая до сих пор является частью собрания.
Его умение находить машины могло сравниться только с его любовью к уединению. Мистер Палмен был настолько скрытен, что даже его соседи не знали, что он хранит на своих складах. В результате мало кто знал о существовании этой замечательной коллекции.
На протяжении многих лет Палмен редко продавал автомобили и имел отменный вкус на классику. Фактически его коллекция разрослась до такой степени, что заняла сразу три здания: два склада и старую церковь.
После того как галерея Aaldering выкупила всю коллекцию, все автомобили были перемещены в один склад, расположенный в Дордрехте недалеко от Роттердама. Продажа автомобилей будет осуществляться через аукционы классических автомобилей.
Как вы можете видеть на этих видео и фотографиях, автомобили стоят настолько плотно друг к другу, что трудно рассмотреть их все. Кроме уже перечисленных выше автомобилей есть Jaguar, Alfa Romeo, Chevrolet, Alvises, Villards, BMW, Aston Martin и другие.
Несмотря на то, что автомобили покрытым толстым слоем пыли и грязи (это всё же сарайная находка) аукционы классических автомобилей и галерея Aaldering утверждают, что они находятся в хорошем, хотя и нереставрированном состоянии.
Как говорят, г-н Палмер в одиночку следил за коллекцией (отсюда и пыль), но он регулярно запускал двигатели, чтобы убедиться, что они не заклинили. Тем не менее, для освежения большинства транспортных средств, без сомнения, потребуется провести немалую работу.
Как вы можете видеть на этих видео и фотографиях, автомобили стоят настолько плотно друг к другу, что трудно рассмотреть их все. Кроме уже перечисленных выше автомобилей есть Jaguar, Alfa Romeo, Chevrolet, Alvises, Villards, BMW, Aston Martin и другие.
Несмотря на то, что автомобили покрытым толстым слоем пыли и грязи (это всё же сарайная находка) аукционы классических автомобилей и галерея Aaldering утверждают, что они находятся в хорошем, хотя и нереставрированном состоянии.
Как говорят, г-н Палмер в одиночку следил за коллекцией (отсюда и пыль), но он регулярно запускал двигатели, чтобы убедиться, что они не заклинили. Тем не менее, для освежения большинства транспортных средств, без сомнения, потребуется провести немалую работу.
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