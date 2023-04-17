Китайцы научат русских строить дороги

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«Автодор» и Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры заявили о начале сотрудничества. Договоренность была достигнута ещё при личной встрече Си Цзиньпина с Владимиром Путиным.
Сотрудники «Автодора» будут проходить обучение на специальных курсах по дорожному строительству на базе китайского университета. Программу для них разработали эксперты исследовательских институтов Китая. Наши дорожники будут изучать опыт китайских коллег на успешных примерах создания высокоскоростных магистралей.
Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Оно должно положительно отразиться на российской автодорожной отрасли. Таким образом, китайцы будут учить русских строить дороги.
Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Оно должно положительно отразиться на российской автодорожной отрасли. Таким образом, китайцы будут учить русских строить дороги.
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Метки: Автовсячина Автодор авто автомир автомобили дорога машина
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верните ГОСТ и дороги снова будут в порядке
если цена договорная ( сейчас) а отчего она будет дешевле чем у конкурентов? правильно меньше щебня меньше асфальта положат хуже обработают