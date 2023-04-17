Китайцы научат русских строить дороги

Сотрудники «Автодора» будут проходить обучение на специальных курсах по дорожному строительству на базе китайского университета. Программу для них разработали эксперты исследовательских институтов Китая. Наши дорожники будут изучать опыт китайских коллег на успешных примерах создания высокоскоростных магистралей.



Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Оно должно положительно отразиться на российской автодорожной отрасли. Таким образом, китайцы будут учить русских строить дороги.