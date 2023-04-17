FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11056 постов • 822 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Китайцы научат русских строить дороги

Китайцы научат русских строить дороги

Автор:
17 апреля 2023 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   
676
1
«Автодор» и Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры заявили о начале сотрудничества. Договоренность была достигнута ещё при личной встрече Си Цзиньпина с Владимиром Путиным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дмитрий ! Час назад
Пусть обязательно включат в обучение экскурсии по камерам для приговоренных к смертной казни, места где проводятся расстрелы казнокрадов, а также приведение приговора в исполнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−3
Алексей 18 минут назад
ШО? Расстреляют пару сотен чиновников?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Алексей 17 минут назад
На дорогу на этапе бюджета закладывают минимум 120%...до исполнителя доходит 40% - вот и весь секрет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
no_fate 22 минуты назад
Смешно до слез. Каждый отлично знает, что дело вовсе не в технологиях. На строительстве и обслуживании дорог кормится огромная армия бездельников. Когда я работал в этой сфере, несколько лет назад, масштаб распила просто поражал: 2/3 бюджета оседало в карманах руководителей высшего звена. Остальное пилилось более мелкими "начальниками" и буквально крохи оставались на проекты. Что касается асфальта: всегда используется самый дешевый и самый низкокачественный материал. Даже с асфальтовыми заводами специально договаривались, чтобы никаких "по стандарту", смешивали самое говно, чтобы больше сезона не лежало. Так что все это лишь слова, а еще нам льют в уши отмашку, мол климат у нас такой, что асфальт не выдерживает, дороги рассыпаются. Ага :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
692
GoInDown Полчаса назад
Знали бы вы как они строят участки М12 эти китайцы, выгнать их санными тряпками, тварей узкоглазых. Пускай у себя так строят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 45 минут назад
как завуалированно все оформили. на самом деле тупо советская техника давно сгнила, западную теперь не купить, так что будем катать дороги китайскими катками, которые переполнены китайскими иероглифами. вот тут-то нашим и понадобятся курсы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 49 минут назад
Русские умеют строить дороги!
верните ГОСТ и дороги снова будут в порядке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Nikita 49 минут назад
Начнут расстреливать за хищения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
koleos72 50 минут назад
Нужно сперва научить не пи.здить асфальт, ну и лишние точки/палочки при учёте не ставить! Ну и про армян/азербайджан уже сказали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
K7OO 58 минут назад
На курсах дороги строить не учат, этим занимаются специализированные учебные заведения посредством изучения целой кучи необходимых для этого дисциплин. А на курсах специалисты осваивают какую-то конкретную технику или технологию. Думаю, именно об этом речь и идет, учитывая, что сейчас идет активное замещение западного технопарка во всех областях, в т.ч. и в дорожном строительстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Капитошка Час назад
Если убрать армян из руководства.Русские сами научат китайцев строить дороги.На байконуре взлётная полоса тестировась на скорости 100 км/ч со стаканом воды,установленным на крыше автомобиля.Единственное,что необходимо дополнить у нас,это расстрелы продажных чиновников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ego sum qui sum Час назад
климат сильно отличается, не факт что китайцы с таким сталкивались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Алексей Ego sum qui sum 15 минут назад
стандартный отмаз чинуш проворовавшихся) Старая песнь о климате!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака Час назад
Либо наши научатся не воровать, либо китайцев расстреляют за расстрату)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. Час назад
Да дело не в умениях, а в похеризме некоторого начальства. Где-то отлично делают, где-то уже через пол года в утиль полотно. Но знания лишними не бывают! Пускай!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»
Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»
Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает
Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает
Набирающие популярность в сообществах
Какой была жизнь в столице век назад? Дореволюционные фотографии Москвы
Какой была жизнь в столице век назад? Дореволюционные фотографии Москвы
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Фотографии#машина#автомир#подборка#кино#животные#люди#США#конфликт
#история#СССР#Прикол#дтп#Россия#авто аварии#забавно#мошенничество#Автовсячина#ребёнок
#Юмор#интересно#автомобили#факты#аварии#интересное#картинки#Приколы#полиция#актёр
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Старый Mini превратили в гоночный автомобиль и выставили на продажу Старый Mini превратили в гоночный автомобиль и выставили на продажу Подборка автоприколов на пятницу Подборка автоприколов на пятницу Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге готовится к сборке электромобилей e-Neva Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге готовится к сборке электромобилей e-Neva McLaren Senna LM без пробега выставили на продажу McLaren Senna LM без пробега выставили на продажу В Индии показали 10-местный "Гелендваген" В Индии показали 10-местный "Гелендваген"

На что жалуетесь?

Вернуться