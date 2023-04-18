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Красивый и очень дорогой кемпер в стиле USB-флешки

Красивый и очень дорогой кемпер в стиле USB-флешки

Автор:
18 апреля 2023 11:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дома на колёсах   кемпер   машина   туризм   
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Новозеландское архитектурное бюро W2 воплотило в жизнь свой смелый замысел кемпера Romotow T8. Он получил необычный внешний вид с разворачивающимся на 90 градусов обитаемым отсеком — подобно USB-флешке. Оригинальное техническое решение сильно затруднит парковку Romotow T8 на специализированных стоянках для отдыха, поскольку требует немало свободного пространства вокруг.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дома на колёсах   кемпер   машина   туризм   
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2  комментария
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2k
ChePaev 39 минут назад
Выставочный экспериментальный образец и не более, провести выставку и благополучно по окончании выставки там его и "забыть" этот кемпер. Габариты адские - везде на кемпинговых стоянках тебя с ним будут все посылать н.а.х.у.й а своей автономности у него походу нет. Единственный вариант с этим кемпером -затащить его куда-нибудь на вершину горы и сдавать посуточно как мини-отель туристам-ротозеям.
Вот каким должен быть кемпер и проехать хоть куда и с автономностью проблем нет, (и кран с водкой имеется)
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5k
Нуи Хусим 9 минут назад
Даааа! Это вам не коробка от холодильника! Но функция та же... плюс на зависть соседям в коробках!
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