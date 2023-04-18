Красивый и очень дорогой кемпер в стиле USB-флешки

Обшитый композитными панелями алюминиевый каркас Romotow T8 установлен на двухосном шасси с опорными стойками, имея длину 9.2 м (почти как автобус!) и снаряжённую массу 3400 кг. Питание осуществляется от блока солнечных панелей мощностью 395 Вт на крыше и литиевой батареи ёмкостью 200 ампер-час, однако клиенты смогут заказать и аккумулятор побольше, и дополнительные солнечные панели на пару с инвертором. Интегрированная система управления осуществляет мониторинг и контроль за всем электрическим оборудованием.



Жилой блок выдвигается и поворачивается перпендикулярно автоматически с помощью гидравлического привода, обеспечивая тем самым открытую террасу для отдыха на лоне природы. Вместительная обеденная зона с панорамным остеклением в ночное время превращается в место для сна как минимум двух человек, тогда как на другом конце кемпера, куда можно пройти по коридору, находится полноценная спальня с широченной кроватью, огромными окнами-иллюминаторами, прикроватными тумбочками со светильниками и прочими атрибутами полноценного дома.



Мультимедийная оснастка включает в себя настенные 32-дюймовые смарт-телевизоры 4K, наружную проекторную систему с выдвижным 82-дюймовым экраном и звуковую систему.



Мини-кухня доступна в двух вариантах на выбор: с двумя стойками с центральным проходом и холодильником/морозильником под столешницей или же с одной и высоким холодильником/морозильником. Внутри установлены раковина и газовая плита. За кухней расположена Г-образная ванная комната с угловым унитазом, раковиной и душем. В стандарте стоят 300-литровые баки для свежей и использованной воды и водонагреватель.



Удовольствие заполучить дизайнерский кемпер обойдётся в 429 000 новозеландских долларов, что эквивалентно 268 000 долларов США или почти 22 миллиона рублей по текущему курсу. Это выводит Romotow T8 в ранг дорогостоящей экзотики, хотя и красивой, несомненно.