"Олень" чудом уцелел на дороге

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Случай из Екатеринбурга. На этот раз обошлось без ДТП. К сожалению, скоро это явление станет массовым на всех дорогах страны.
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Я бы матюкнулся. Что, конечно же, не делает мне чести.