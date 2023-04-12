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"Олень" чудом уцелел на дороге

"Олень" чудом уцелел на дороге

Автор:
12 апреля 2023 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   самокат   
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Случай из Екатеринбурга. На этот раз обошлось без ДТП. К сожалению, скоро это явление станет массовым на всех дорогах страны.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   самокат   
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8  комментариев
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5k
satra Полчаса назад
Какая выдержка.
Я бы матюкнулся. Что, конечно же, не делает мне чести.
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2k
Dema Минуту назад
Ух ты и правда олень.
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18k
Олег 6 минут назад
Самое обидное, что его не на машине, ни пешком не догнать. Нет возможности высказать свое негодование...
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22k
ЦСКА 10 минут назад
Не жилец.....
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34k
russger 15 минут назад
Бессмертный ипанько. Так вроде в России какие-то новые правила ввели для таких дятлов? Или ещё в силу не вступили?
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8k
Zhora Полчаса назад
Да уж, на двух колёсах редкостный елбан. Ещё и в капюшоне ! Достойный кандидат на премию Дарвина.
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5k
satra Полчаса назад
Ссылка coub.com
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