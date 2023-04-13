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ДТП произошло во Владимире на Юбилейной улице. Девушка на легковом автомобиле Kia отвлеклась на телефон и врезалась в стоящий КАМАЗ.
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Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
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ну чего там такого может быть в телефоне ? у вас кнопочный телефон из прошлого тысячилетия на который нужно смотреть? сейчас любой телефон и читает смски ,емайлы, твиты и ответы пишет и ваши OMG и LOL можно и голосом отправить зачем туда смотреть?
Очень странное поведение было, правда я ХЗ кто был за рулём