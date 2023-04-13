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Отвлеклась на телефон и врезалась

Отвлеклась на телефон и врезалась

Автор:
13 апреля 2023 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
976
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ДТП произошло во Владимире на Юбилейной улице. Девушка на легковом автомобиле Kia отвлеклась на телефон и врезалась в стоящий КАМАЗ.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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12  комментариев
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8k
Том Сойер 5 часов назад
Уже писал как-то - в жопу засовывать надо телефоны таким водителям до тех пор - пока изо рта вылезать не начнут....
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12k
кот базилий 57 минут назад
Уууу..дура гы-гы.
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2k
Егор Попов 58 минут назад
Надеюсь, что водителю камаза не придется слишком долго мудохаться с ремонтом.
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42k
Игорь 2 часа назад
Ни один человек не пострадал, и ладно...
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1k
SmartCat101 2 часа назад
специально камаз искала

ну чего там такого может быть в телефоне ? у вас кнопочный телефон из прошлого тысячилетия на который нужно смотреть? сейчас любой телефон и читает смски ,емайлы, твиты и ответы пишет и ваши OMG и LOL можно и голосом отправить зачем туда смотреть?
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10k
Игорь 4 часа назад
могла и бензобак вскрыть
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18k
Александр 4 часа назад
Как-то ехал за такой красной машиной, специально отстал метров на 100.
Очень странное поведение было, правда я ХЗ кто был за рулём
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10k
Сережа 4 часа назад
Ну да, понаставят своих Камазов, автоледи не дадут нормально проехать. :)
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10k
BarOb 5 часов назад
У нас в городе есть чат водителей в ВК. Там выкладывают заснятые на телефон нарушения ПДД, кто-то поворотник не включил, кто-то подрезал, места где яма на дороге, дпс и т. д. Всё снимают на телефон, прямо на ходу
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287
Александр 5 часов назад
С ума посходили с телефонами. Что там такого может быть важного, что умудряются в метро на рельсы падать, в машины врезаться (не машины сбивают, а пешком машину), за рулём вообще молчу - каждый второй "втыкает" в телефон - "мастера", блин!
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26k
Matrosskin 5 часов назад
Ну отличное же видео, одобряю. Жаль только что вильнула не секундой раньше , так бы точно " в причал для дураков" угодила
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