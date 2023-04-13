Очень торопился к своему мужу?

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Давно горит красный сигнал светофора и идут люди по пешеходному переходу, что может пойти не так? Сложно сказать кем идентифицирует себя водитель чёрного Nissan Qashqai, но нарушил он всё, что только можно было нарушить на этом перекрёсте, а пострадали, как всегда, невинные.
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Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
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Так все понятно ))))
По решению суда, сразу вышел на волю, не помню был ли условный срок, но родители жертвы взяли деньги и посчитали как "нет претензий", только проезд на красный и покидание места ДТП.