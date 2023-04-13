FISHKINET
Сообщество Аварии 6538 постов • 540 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Очень торопился к своему мужу?

Очень торопился к своему мужу?

Автор:
13 апреля 2023 10:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
1878
1
1
Давно горит красный сигнал светофора и идут люди по пешеходному переходу, что может пойти не так? Сложно сказать кем идентифицирует себя водитель чёрного Nissan Qashqai, но нарушил он всё, что только можно было нарушить на этом перекрёсте, а пострадали, как всегда, невинные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Андрей Иванов Час назад
Двойная сплошная, переход, красный светофора - хороший набор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
482
Ivan Shotgun 2 минуты назад
Неправильный заголовок: у нас в стране однополые браки запрещены, так что торопился к бойфренду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Вася Васильев 4 минуты назад
Если бы жирнуха не перебегала то в целом этот содомит должен был успеть проскочить ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
Максим Эсфельд 11 минут назад
Такие выкрутасы надо квалифицировать, как попытку убийства. Водятел хорошо знает , что на перекрёстке пешеходы и другие водители. А он владелец аппарата повышенной опасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
Человек Наблюдающий 11 минут назад
Мне тоже Дастеры не нравятся) Хорошо людей обошел хоть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Dimon 13 минут назад
ТоропЛСЯ к ЯМУЖУ??? Чето не понял фразы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 13 минут назад
Дэ-Бил. Его фамилия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 18 минут назад
надо в правах отметку ставить "Пидор" за такие ДТП, и пусть живет с ними
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Полчаса назад
Гнидос Хуан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин 40 минут назад
Очень торопился к своему мужу?
Так все понятно ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin 49 минут назад
Вот потому и говорят с детства: "посмотрите направо, посмотрите налево" даже если переходишь на зелёный . Долбойопов в мире на 100 лет припасено, увы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 57 минут назад
Нечто подобное было в моем городе, даже видео было, только жертвой стал парень который переходил дорогу, погиб на месте, водитель сбежал, но позже был найден.

По решению суда, сразу вышел на волю, не помню был ли условный срок, но родители жертвы взяли деньги и посчитали как "нет претензий", только проезд на красный и покидание места ДТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7319



Другие посты автора
Популярное в сообществах
“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова
“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Набирающие популярность в сообществах
Китайцы раскрыли серийный электрический Volkswagen ID.7
Китайцы раскрыли серийный электрический Volkswagen ID.7
Огурцы и помидоры – не овощи
Огурцы и помидоры – не овощи
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#автомир#факты#аварии#шоу бизнес#соцсети#дети#СССР
#Юмор#интересное#автомобили#подборка#машина#дтп#авто аварии#улыбнуло#наука#Фотографии
#в мире#Прикол#животные#забавно#люди#позитив#Мемы#Разное#Прошлое#удивительно
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Автобус без водителя задавил людей в Казахстане Автобус без водителя задавил людей в Казахстане Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе Машина с детьми провалилась в яму с кипятком Машина с детьми провалилась в яму с кипятком

На что жалуетесь?

Вернуться