Очень торопился к своему мужу?

Давно горит красный сигнал светофора и идут люди по пешеходному переходу, что может пойти не так? Сложно сказать кем идентифицирует себя водитель чёрного Nissan Qashqai, но нарушил он всё, что только можно было нарушить на этом перекрёсте, а пострадали, как всегда, невинные.

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