Чиновники предлагают лишать водительских прав за 3 штрафа

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Инициатива отнюдь не нова. К теме отъема прав за определенное количество нарушений чиновники, депутаты, «специалисты по трафику» и прочие инициативные группы возвращаются с завидной периодичностью – раз в пару лет. До сих пор не прокатывало. Но сейчас возможно всё.Я категорически против подобных идей. Мысль о том, что автомобилисты воспринимают штрафы просто как еще один налог и готовы раскошеливаться, считаю порочной. Покажите мне хотя бы одного такого автомобилиста. Что-то я не знаю среди обычных людей тех, кто швыряется штрафами (точнее, их оплатой) направо и налево.Но я знаю немало юрлиц с транспортом, на который приходят штрафы пачками. Может уважаемому научному сотруднику этим вопросом озаботиться?А еще он мог бы предложить, как бороться действительно со злостными нарушителями, у которых сотни неоплаченных штрафов. У нас что ни громкая авария с жертвами – так выясняется, что у пьяного водителя 500 неоплаченных штрафов. Как такое возможно?ИЛИ КАМЕРЫ, ИЛИ ЛИШЕНИЕДавайте уже определимся, что важнее: количество камер и штрафов (в 2022 году их выписали 200 миллионов), штрафные сборы (частники хорошо зарабатывают) или лишение прав за три штрафа. А может что-то другое?Вся эта история снова будет работать против обычных автомобилистов, которые при нынешнем количестве камер и при бардаке со знаками порою невольно отхватывают штрафы. Может сначала с этим порядок наведем – а заодно и с блатными, у которых сотни штрафов и которых никто не трогает?