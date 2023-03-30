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Чиновники предлагают лишать водительских прав за 3 штрафа

Чиновники предлагают лишать водительских прав за 3 штрафа

Автор:
30 марта 2023 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
767
1
Алексей Гришковец, старший научный сотрудник сектора административного права Института государства и права РАН, выступил с инициативой лишать водительских прав после трёх штрафных постановлений за нарушение скоростного режима - это было бы хорошей воспитательной мерой, которая даст больший эффект, чем просто штрафы.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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22  комментария
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2k
Диагноз 2 часа назад
Вот если бы чиновников, депутатов, прокуроров и судей лишать прав хотя бы только за ДТП в нетрезвом состоянии или за отказ от мед. освидетельствования... При этом лишать их должностей и мандатов... Но такого никогда не случится...
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984
Голодранец! 11 минут назад
Или штрафы или лишайте. Уберите камеры и верните гаишников на перекрестки. Реально бы работало не камеры, про которые все знают и притормаживают, а патрульные машины без опозновательных знаков
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332
Дима Новосельский Полчаса назад
Тогда уж сделайте как в том же Израиле,за нарушение ПДД выписывается штраф и списывается определённое количество баллов,причём тем большее чем больше нарушение и когда нарушитель набирает максимальное число баллов,водительские права анулируются и дальше пересдача на права...
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8k
Лещ Полчаса назад
Крайне дибильная идея, даже лень писать почему. Для себя же, автомобиль на маму свою оформлю, да и всё, а у неё и прав нет)))
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Вернуть балльную систему? Глупо. Сейчас есть ряд нарушений по которым можно лишиться прав за повторное нарушение в пределах установленного срока.
Вопрос с камерами. А как доказать, что водитель и собственник одно лицо?
Некоторые депутаты популисты. Вместо реальных решений, они несут подобные глупости. Почему не приравнять 264 к умышленным преступлениям? И не ужесточить наказание? Это, во-первых, не позволит назначать курорт в виде колонии поселении, во-вторых, позволит жестче наказывать и в дальнейшем контролировать преступника. Но нет, давайте будем придумывать невыполнимое, пиариться на этом и думать, что офигеть как много сделали.
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13k
котегRUS 40 минут назад
Смирнов Сергей Васильевич 1975 года из Тывы, кажись отъездился...
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34
Катрин 40 минут назад
что ж за мудачье такое сидит в чиновниках?
слов нет...
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19k
Виталий Касандров 42 минуты назад
Ну скажем в родном городе я практически все повороты и светофоры знаю . И если не выезжаю за пределы области то и штрафов за году меня 1-2 .
Но вот стоит пару раз прокатиться по Краснодару или Волгограду как парочка писем счастья таки приходит. Где знак не увидел ,где повернул не там.
Да и центр у нас сейчас весь в крестиках с камерами и эвакуаторами. Так что если есть дела в администрации города предпочту или автобус или поставить авто за пару кварталов от горадминистрации где можно парковаться .
А есть знакомые которые умудряются по 10 шт. за мес нахватать.Вот реально не понимаю .
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15k
K7OO 42 минуты назад
Все новое - это хорошо забытое старое.
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7k
Pravednik84 46 минут назад
Я предлагаю распускать те партии, представители которых вносят подобные предложения дальше внутрипартийного обсуждения.
Ну понятно что человек может ошибаться, это нормально, но он должен обсудить свою инициативу с идейными друзьями, с политическими единомышленниками.

Ну и кстати, текущие ограничения скорости несколько устарели - их разработали в те времена, когда ещё на дорогах были авто с круглым сечением покрышек, ни о каких АБС и прочих стабилизаторах и слыхом не слыхивали, когда резина покрышек была фуфлом, а корд имел наглухо устаревшую геометрию. Если ТОГДАШНИМ законотворцам дали бы современные авто (начиная с жигуля ВАЗ-2101 с современными, пусть бы даже и дешёвыми, покрышками), то нынешние 60 они бы сделали 80-90; 90 превратили бы в 120; а 120 в 150-170.
Есть законодательное предложение! Давайте снизим проектную мощность наших жигулей так, чтоб 120 было их пределом? Ох я чую подгорание жоп по этому предложению, даже у мена жопа подгорела... Ну а что, уж коли нести бред, так давайте делать это со вкусом?
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778
Евгений 56 минут назад
Придурки, эдак у 99.9% населения прав лишаться. И кто тогда им кормушку наполнять будет?
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8k
Puans-on 58 минут назад
В СССР была такая система. Надо вспомнить, по какой причине от неё отказались.
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Замечательная идея, но:
1. ЧТобы касалось всех слоев населения, даже всяких царьков
2. Знаки 40 и прочее чтобы не лепили невпопад. А то "дор работы., + 40км/ч" а работ нет и так км 20 ехать - непорядок!
3. За большое превышение, .. >40 на трассе, город >20.(тут еще можно подумать где да как)
4. Повысить лимит на трассах, где это возможно. А то едешь 105, хотя лимит 90, а по факту и все 200 можно. Обидно)
Дополняйте))
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634
ruslan d Час назад
Очередная бредовая идея ...
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1k
Жирный бот Час назад
Это озолотить ДПСников хотят?
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2k
ChePaev Час назад
не пойму, люди ездящие с кучами неоплаченных штрафов - кто эти люди, не имеющие ни банковских счетов, ни банковских карт, открытых на свое имя? Сегодня же жить так нереально, таская только мятый кэш в кармане и звеня мелочью. Или они чужими счетами и картами пользуются? Сегодня при наличии определенного размера задолженности государство в виде ФССП само либо арестует либо залезет в твои счета и вывернет оттуда все долги, которые ты должен, штрафы ГИБДД и задолженности по уплате налогов, в отдельных случаях и по коммуналке.
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6k
hhwost Час назад
очередной чинуша-троль написал херню для хайпа, а все возбудились.
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2k
krokodilov 2 часа назад
Ага сейчас, бегут волосы назад. А деньги которые идут со штрафов кто компенсирует. А это я предполагаю весьма существенная сумма.
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