Чиновники предлагают лишать водительских прав за 3 штрафа

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Алексей Гришковец, старший научный сотрудник сектора административного права Института государства и права РАН, выступил с инициативой лишать водительских прав после трёх штрафных постановлений за нарушение скоростного режима - это было бы хорошей воспитательной мерой, которая даст больший эффект, чем просто штрафы.
Инициатива отнюдь не нова. К теме отъема прав за определенное количество нарушений чиновники, депутаты, «специалисты по трафику» и прочие инициативные группы возвращаются с завидной периодичностью – раз в пару лет. До сих пор не прокатывало. Но сейчас возможно всё.
Я категорически против подобных идей. Мысль о том, что автомобилисты воспринимают штрафы просто как еще один налог и готовы раскошеливаться, считаю порочной. Покажите мне хотя бы одного такого автомобилиста. Что-то я не знаю среди обычных людей тех, кто швыряется штрафами (точнее, их оплатой) направо и налево.
Но я знаю немало юрлиц с транспортом, на который приходят штрафы пачками. Может уважаемому научному сотруднику этим вопросом озаботиться?
А еще он мог бы предложить, как бороться действительно со злостными нарушителями, у которых сотни неоплаченных штрафов. У нас что ни громкая авария с жертвами – так выясняется, что у пьяного водителя 500 неоплаченных штрафов. Как такое возможно?
ИЛИ КАМЕРЫ, ИЛИ ЛИШЕНИЕ
Давайте уже определимся, что важнее: количество камер и штрафов (в 2022 году их выписали 200 миллионов), штрафные сборы (частники хорошо зарабатывают) или лишение прав за три штрафа. А может что-то другое?
Вся эта история снова будет работать против обычных автомобилистов, которые при нынешнем количестве камер и при бардаке со знаками порою невольно отхватывают штрафы. Может сначала с этим порядок наведем – а заодно и с блатными, у которых сотни штрафов и которых никто не трогает?
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Я категорически против подобных идей. Мысль о том, что автомобилисты воспринимают штрафы просто как еще один налог и готовы раскошеливаться, считаю порочной. Покажите мне хотя бы одного такого автомобилиста. Что-то я не знаю среди обычных людей тех, кто швыряется штрафами (точнее, их оплатой) направо и налево.
Но я знаю немало юрлиц с транспортом, на который приходят штрафы пачками. Может уважаемому научному сотруднику этим вопросом озаботиться?
А еще он мог бы предложить, как бороться действительно со злостными нарушителями, у которых сотни неоплаченных штрафов. У нас что ни громкая авария с жертвами – так выясняется, что у пьяного водителя 500 неоплаченных штрафов. Как такое возможно?
ИЛИ КАМЕРЫ, ИЛИ ЛИШЕНИЕ
Давайте уже определимся, что важнее: количество камер и штрафов (в 2022 году их выписали 200 миллионов), штрафные сборы (частники хорошо зарабатывают) или лишение прав за три штрафа. А может что-то другое?
Вся эта история снова будет работать против обычных автомобилистов, которые при нынешнем количестве камер и при бардаке со знаками порою невольно отхватывают штрафы. Может сначала с этим порядок наведем – а заодно и с блатными, у которых сотни штрафов и которых никто не трогает?
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Вопрос с камерами. А как доказать, что водитель и собственник одно лицо?
Некоторые депутаты популисты. Вместо реальных решений, они несут подобные глупости. Почему не приравнять 264 к умышленным преступлениям? И не ужесточить наказание? Это, во-первых, не позволит назначать курорт в виде колонии поселении, во-вторых, позволит жестче наказывать и в дальнейшем контролировать преступника. Но нет, давайте будем придумывать невыполнимое, пиариться на этом и думать, что офигеть как много сделали.
слов нет...
Но вот стоит пару раз прокатиться по Краснодару или Волгограду как парочка писем счастья таки приходит. Где знак не увидел ,где повернул не там.
Да и центр у нас сейчас весь в крестиках с камерами и эвакуаторами. Так что если есть дела в администрации города предпочту или автобус или поставить авто за пару кварталов от горадминистрации где можно парковаться .
А есть знакомые которые умудряются по 10 шт. за мес нахватать.Вот реально не понимаю .
Ну понятно что человек может ошибаться, это нормально, но он должен обсудить свою инициативу с идейными друзьями, с политическими единомышленниками.
Ну и кстати, текущие ограничения скорости несколько устарели - их разработали в те времена, когда ещё на дорогах были авто с круглым сечением покрышек, ни о каких АБС и прочих стабилизаторах и слыхом не слыхивали, когда резина покрышек была фуфлом, а корд имел наглухо устаревшую геометрию. Если ТОГДАШНИМ законотворцам дали бы современные авто (начиная с жигуля ВАЗ-2101 с современными, пусть бы даже и дешёвыми, покрышками), то нынешние 60 они бы сделали 80-90; 90 превратили бы в 120; а 120 в 150-170.
Есть законодательное предложение! Давайте снизим проектную мощность наших жигулей так, чтоб 120 было их пределом? Ох я чую подгорание жоп по этому предложению, даже у мена жопа подгорела... Ну а что, уж коли нести бред, так давайте делать это со вкусом?
1. ЧТобы касалось всех слоев населения, даже всяких царьков
2. Знаки 40 и прочее чтобы не лепили невпопад. А то "дор работы., + 40км/ч" а работ нет и так км 20 ехать - непорядок!
3. За большое превышение, .. >40 на трассе, город >20.(тут еще можно подумать где да как)
4. Повысить лимит на трассах, где это возможно. А то едешь 105, хотя лимит 90, а по факту и все 200 можно. Обидно)
Дополняйте))