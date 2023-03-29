FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10980 постов • 819 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
30-летний мотоцикл Moto Guzzi в заводской упаковке выставили на торги

30-летний мотоцикл Moto Guzzi в заводской упаковке выставили на торги

Автор:
29 марта 2023 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   мотоцикл   
331
20
Bring a Trailer выставили на торги настоящую капсулу времени - редкий мотоцикл Moto Guzzi Daytona 1000. Самое необычное тут то, что он до сих пор находится в заводской упаковке и ни разу не заводился. На момент написания поста мотоцикл уже выкупили за 31 500 долларов или почти два с половиной миллиона рублей по текущему курсу.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   мотоцикл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
92
Голованов Александр Час назад
Класс, вот это подарок из прошлого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2192



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Немного фактов о космосе
Немного фактов о космосе
Набирающие популярность в сообществах
Самые странные «аксиомы», в которые верили средневековые люди
Самые странные «аксиомы», в которые верили средневековые люди
Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд
Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дождался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#люди#аварии#авто аварии#в мире#Ynews#полиция#Мемы
#Юмор#автомобили#машина#позитив#факты#интересное#кино#Разное#картинки#милота
#интересно#автомир#животные#подборка#дтп#улыбнуло#Автовсячина#Жизнь#Китай#наука
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля В Россию везут иранские автомобили Saipa Shahin с ценой от 1 миллиона рублей В Россию везут иранские автомобили Saipa Shahin с ценой от 1 миллиона рублей Ferrari Roma Spider: 4-местных кабриолет мощностью 620 л.с. Ferrari Roma Spider: 4-местных кабриолет мощностью 620 л.с. Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 Полностью новая Hyundai Sonata 2024 Полностью новая Hyundai Sonata 2024 Bentley Continental GT Speed превратили во внедорожник Bentley Continental GT Speed превратили во внедорожник

На что жалуетесь?

Вернуться