30-летний мотоцикл Moto Guzzi в заводской упаковке выставили на торги

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Байк отгрузили дилеру в штате Джорджия в ноябре 1992 года. Причины, по которым его так и не начали эксплуатировать, неизвестны. Внешнее состояние мотоцикла идеальное, однако перед первой поездкой его потребуется основательно подготовить.



Moto Guzzi Daytona 1000 вышел на рынок с новым двигателем. Литровый V-twin расположен поперечно. Он снабжён системой впрыска топлива и развивает 95 сил при 8400 об/мин. Максимальная скорость составляет 233 км/ч.



Выставленный на продажу экземпляр окрашен в алый цвет и оснащён единственным сиденьем, отделанным серой кожей. К байку прилагается даже гарантийный талон. Daytona 1000 выпускался с 1992 по 1999 год. Модель называют ключевой для марки в конце XX века.