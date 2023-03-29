30-летний мотоцикл Moto Guzzi в заводской упаковке выставили на торги

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Bring a Trailer выставили на торги настоящую капсулу времени - редкий мотоцикл Moto Guzzi Daytona 1000. Самое необычное тут то, что он до сих пор находится в заводской упаковке и ни разу не заводился. На момент написания поста мотоцикл уже выкупили за 31 500 долларов или почти два с половиной миллиона рублей по текущему курсу.
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Байк отгрузили дилеру в штате Джорджия в ноябре 1992 года. Причины, по которым его так и не начали эксплуатировать, неизвестны. Внешнее состояние мотоцикла идеальное, однако перед первой поездкой его потребуется основательно подготовить.
Moto Guzzi Daytona 1000 вышел на рынок с новым двигателем. Литровый V-twin расположен поперечно. Он снабжён системой впрыска топлива и развивает 95 сил при 8400 об/мин. Максимальная скорость составляет 233 км/ч.
Выставленный на продажу экземпляр окрашен в алый цвет и оснащён единственным сиденьем, отделанным серой кожей. К байку прилагается даже гарантийный талон. Daytona 1000 выпускался с 1992 по 1999 год. Модель называют ключевой для марки в конце XX века.
Moto Guzzi Daytona 1000 вышел на рынок с новым двигателем. Литровый V-twin расположен поперечно. Он снабжён системой впрыска топлива и развивает 95 сил при 8400 об/мин. Максимальная скорость составляет 233 км/ч.
Выставленный на продажу экземпляр окрашен в алый цвет и оснащён единственным сиденьем, отделанным серой кожей. К байку прилагается даже гарантийный талон. Daytona 1000 выпускался с 1992 по 1999 год. Модель называют ключевой для марки в конце XX века.
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