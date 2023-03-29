В Россию везут иранские автомобили Saipa Shahin с ценой от 1 миллиона рублей

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Иранская компания Saipa собирается поставлять в Россию несколько моделей своих автомобилей. Это седаны Saina и Shahin, хэтчбек Quik, а в будущем и коммерческий транспорт.
У иранцев наполеоновские планы по завоеванию российского рынка. Компания Saipa намерена открыть на территории нашей страны 120 дилерских центров. Также не исключено, что иранские автомобили будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге.
Но самое главное, названы цены на автомобили Saipa. Они будут в промежутке от 1 млн до 1,7 млн рублей. Гарантия на автомобили составит 100 тысяч километров пробега или 3 года.
Благодаря столь низкой стоимости иранские автомобили смогут конкурировать не только с автомобилем Lada Vesta, но и сдругими моделями Волжского автозавода, например, с «Грантой».
Но самое главное, названы цены на автомобили Saipa. Они будут в промежутке от 1 млн до 1,7 млн рублей. Гарантия на автомобили составит 100 тысяч километров пробега или 3 года.
Благодаря столь низкой стоимости иранские автомобили смогут конкурировать не только с автомобилем Lada Vesta, но и сдругими моделями Волжского автозавода, например, с «Грантой».
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Метки: saipa shahin Автовсячина авто автомир автомобили иран машина
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Но цена интересная (миллион). Сейчас явно не хватает автомобилей в этой ценовой категории.
Дороже жигулей? Иномарка же-ж.
Деньги из воздуха.
"Золотая" работа, как мне знакомый рассказывал.
Какое оборудование мы туда повезем?
Ага как всегда в целях удешевления и авто за миллион станет стоить 2.