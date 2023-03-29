В Россию везут иранские автомобили Saipa Shahin с ценой от 1 миллиона рублей

У иранцев наполеоновские планы по завоеванию российского рынка. Компания Saipa намерена открыть на территории нашей страны 120 дилерских центров. Также не исключено, что иранские автомобили будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге.



Но самое главное, названы цены на автомобили Saipa. Они будут в промежутке от 1 млн до 1,7 млн рублей. Гарантия на автомобили составит 100 тысяч километров пробега или 3 года.



Благодаря столь низкой стоимости иранские автомобили смогут конкурировать не только с автомобилем Lada Vesta, но и сдругими моделями Волжского автозавода, например, с «Грантой».