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В Россию везут иранские автомобили Saipa Shahin с ценой от 1 миллиона рублей

В Россию везут иранские автомобили Saipa Shahin с ценой от 1 миллиона рублей

Автор:
29 марта 2023 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: saipa   shahin   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   иран   машина   
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Иранская компания Saipa собирается поставлять в Россию несколько моделей своих автомобилей. Это седаны Saina и Shahin, хэтчбек Quik, а в будущем и коммерческий транспорт.

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Метки: saipa   shahin   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   иран   машина   
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27  комментариев
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274
piharev1 8 часов назад
говно же или нет?
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1k
Tevet 9 минут назад
Тачка СУПЕР !!!! Мы уже заказали 2 в семью ( не реклама)
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8k
Puans-on 14 минут назад
За миллион ввезут. А продавать за сколько будут?
Дороже жигулей? Иномарка же-ж.
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30k
koleos72 3 часа назад
Походу все в мире приху.ели с того, за сколько у нас можно машину продать! При чём любое говно автоматически становится "иномаркой"! Может уже цены бы вернули на наши машины, ведь раза в три превышают! Все бы тогда и брали наши. Просто кто-то очень хорошо имеет с импорта!
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15k
куджо 4 часа назад
Нет
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554
Лёха Лёха 4 часа назад
Интересно, а в Иран повезут жигули ? Наши то топ вëдра за два мульта там оценят
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2k
Федор Медведев 4 часа назад
В Иране эти "автомобили" (именно в кавычках, тк сами иранцы говорят, что это говно на колесах) такие же объекты насмешек как и автотаз у нас. Гниют, постоянно ломаются... Качество у этих повозок еще ниже чем у гранты.
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934
Просто чувак в интернете 4 часа назад
Спасибо, не надо.
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363
Liberman 4 часа назад
да,блин, какая разница? гранта или это? - один фиг разработка конца 90-х\начала 2000-х годов. сейчас даже китайца не найти по технологиям уровня наших Грант,Нив,Патриотов...
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4k
Трям 6 часов назад
В Иране они держаться более-менее, а у нас начинают гнить не доехав до автосалона.
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2k
Alex 6 часов назад
На Солярис чем-то похож
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447
Knives22 7 часов назад
"Также не исключено, что иранские автомобили будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге."
Ага как всегда в целях удешевления и авто за миллион станет стоить 2.
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33k
Fat Lynx 7 часов назад
Добавьте заградительную пошлину, накрутки барыг и два - три с половиной ляма за это иранское чудо покажутся мечтной.
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