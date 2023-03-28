Ferrari Roma Spider: 4-местных кабриолет мощностью 620 л.с.

356
13
Ferrari представила кабриолет Roma Spider с мягкой крышей и разгоном до 100 км/ч за 3,4 с.
Авто, само собой, очень похоже на купе Roma. Новинка оснащена двигателем V8 объёмом 3,9 литра, мощностью 620 л.с. с крутящим моментом 760 Нм, который способен раскручиваться до отметки в 7500 об/мин. Двигатель агрегатируется безальтернативным восьмиступенчатым роботом, а машина предлагается только с задним приводом. Максимальная скорость заявлена равной 320 км/ч.
Мягкая крыша способна автоматически складываться или раскладываться на скорости до 60 км/ч. На процесс уходит 13,5 секунды.
Данных о цене пока нет, нао за купе просят от 250 000 долларов.
Мягкая крыша способна автоматически складываться или раскладываться на скорости до 60 км/ч. На процесс уходит 13,5 секунды.
Данных о цене пока нет, нао за купе просят от 250 000 долларов.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Редкий спорткар Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 продали почти за 1.4 миллиарда рублей
- Японцы расширили Lamborghini Murcielago, превратив его в подобие нового LB744
- Таких больше не будет. Dodge выпускает последний и самый мощный Challenger
- Подкрасил номера - лишился прав
- Очень редкую Ferrari выставили на продажу за 1.300.000 евро
Новости партнёров