Ferrari Roma Spider: 4-местных кабриолет мощностью 620 л.с.

Авто, само собой, очень похоже на купе Roma. Новинка оснащена двигателем V8 объёмом 3,9 литра, мощностью 620 л.с. с крутящим моментом 760 Нм, который способен раскручиваться до отметки в 7500 об/мин. Двигатель агрегатируется безальтернативным восьмиступенчатым роботом, а машина предлагается только с задним приводом. Максимальная скорость заявлена равной 320 км/ч.



Мягкая крыша способна автоматически складываться или раскладываться на скорости до 60 км/ч. На процесс уходит 13,5 секунды.



Данных о цене пока нет, нао за купе просят от 250 000 долларов.