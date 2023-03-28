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Ferrari Roma Spider: 4-местных кабриолет мощностью 620 л.с.

Ferrari Roma Spider: 4-местных кабриолет мощностью 620 л.с.

Автор:
28 марта 2023 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
356
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Ferrari представила кабриолет Roma Spider с мягкой крышей и разгоном до 100 км/ч за 3,4 с.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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2  комментария
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6k
Бу 2 часа назад
красота
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1k
bigkoss 2 часа назад
ТС, заголовок поправь, глаза режет. Машинка хороша!
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