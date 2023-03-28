Биба и Боба не поделили дорогу

Водитель автомобиля с регистратором возмущается и называет водителя автомобиля SUBARU "весенним неадекватом". От весны там всем досталось. К счастью, обошлось без ДТП, но посмотреть и послушать интересно. Основная завязка на 0:20 секунде, а диалог после 1:15. Но смотреть и слушать лучше целиком.

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