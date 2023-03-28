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Биба и Боба не поделили дорогу

Биба и Боба не поделили дорогу

Автор:
28 марта 2023 09:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
455
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Водитель автомобиля с регистратором возмущается и называет водителя автомобиля SUBARU "весенним неадекватом". От весны там всем досталось. К счастью, обошлось без ДТП, но посмотреть и послушать интересно. Основная завязка на 0:20 секунде, а диалог после 1:15. Но смотреть и слушать лучше целиком.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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9  комментариев
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5k
Андрей 2 часа назад
"Ты хоть раз круги в жизни видел, пи,,до,,рас очкастый?"
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213
Вася Пупкин Минуту назад
Так, а что сейчас то не разобрались? Номер сфоткаю, к тебе приеду...
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353
Liberman 39 минут назад
Ладно б че из себя на субаре представлял... а так...пшик.догнал че то... вылез че то... попетушился... типа что то сделал... и сел в свое ведро с гайками...
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172
dm.star2011 2 часа назад
ну там два нарушителя пдд-субарик и газель. именно таких и подлавливал на кольце до недавнего времени юрист в бентли. причём в диких количествах.
а остальное обычные нервы на дороге.
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52k
dima423 2 часа назад
ну субарист так то не прав)) он с правого рядя съезжал
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172
dm.star2011 dima423 2 часа назад
ну с левого же! потому и не прав.
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6k
Sanar 2 часа назад
Очень злые жители человейников)
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27k
Киры4 2 часа назад
Два скучных типа.
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