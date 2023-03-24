Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми

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В городе Перми на шоссе Космонавтов водитель ГАЗ Соболя провалился в дыру на дороге. По предварительным данным пострадала только техника.
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