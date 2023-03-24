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Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми

Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми

Автор:
24 марта 2023 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В городе Перми на шоссе Космонавтов водитель ГАЗ Соболя провалился в дыру на дороге. По предварительным данным пострадала только техника.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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7  комментариев
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808k
А.Берестенко 2 часа назад
- Вы употребляли алкоголь?
- Да чтоб мне провалиться под землю!
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17k
Alex ASK 2 часа назад
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9k
Antonium 2 часа назад
Портал в ад открылся, а тут мимо Газель проезжала.
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2k
Lexx 2 часа назад
Это "Соболь".
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