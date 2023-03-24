Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда

В Карпинске во дворе дома 114 по улице Ленина пьяный водитель на Приоре сбил мужчину стоящего у подъезда вместе с девушкой. Сообщается, что водитель 1994 года, а пострадавший 1992 года рождения. Возможно всё дело в ревности. Несмотря на сильный удар, мужчина отделался лишь ушибами.

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В Карпинске во дворе дома 114 по улице Ленина пьяный водитель на Приоре сбил мужчину стоящего у подъезда вместе с девушкой. Сообщается, что водитель 1994 года, а пострадавший 1992 года рождения. Возможно всё дело в ревности. Несмотря на сильный удар, мужчина отделался лишь ушибами. 2023-03-24T11:12:39+03:00