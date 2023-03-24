Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда

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В Карпинске во дворе дома 114 по улице Ленина пьяный водитель на Приоре сбил мужчину стоящего у подъезда вместе с девушкой. Сообщается, что водитель 1994 года, а пострадавший 1992 года рождения. Возможно всё дело в ревности. Несмотря на сильный удар, мужчина отделался лишь ушибами.
Дополнение: По словам местных жителей, водитель совершил наезд в порыве ревности, когда увидел другого мужчину возле своей жены.
По официальной версии ГИБДД, водитель не выбрал безопасную скорость движения. Ему грозит лишение прав и большой штраф.
По официальной версии ГИБДД, водитель не выбрал безопасную скорость движения. Ему грозит лишение прав и большой штраф.
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