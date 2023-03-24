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Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда

Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда

Автор:
24 марта 2023 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Карпинске во дворе дома 114 по улице Ленина пьяный водитель на Приоре сбил мужчину стоящего у подъезда вместе с девушкой. Сообщается, что водитель 1994 года, а пострадавший 1992 года рождения. Возможно всё дело в ревности. Несмотря на сильный удар, мужчина отделался лишь ушибами.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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11  комментариев
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5k
Наталья 46 минут назад
реакция девушки потрясающая
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jfk 3 минуты назад
тут покушение на убийство, какой накуй штраф
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6k
Дмитрий 19 минут назад
Убрал конкурента так сказать.
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5k
Leonid Полчаса назад
отделался лишь ушибами...
Просто невероятно повезло
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74k
Viktor Полчаса назад
Пьянка за рулём - большое зло! У нас в конце того года приняли закон - 1,5 промилле и выше, автоматом заводится уголовное дело и конфискация машины если она твоя, если не твоя - возврат хозяину, а синь будет выплачивать государству рыночную стоимость (частично или полностью)! Сегодня передали по радио - водиле автобуса (2,64) дали 6 месяцев реальной отсидки, 5 лет лишения и штраф 26500 евро. И это тики правильно.
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43k
Валерий 51 минуту назад
какой нафик бааальшой штраф? тут реальная уголовка
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5k
Андрей Час назад
Жесть. Синева как обычно отделается лишением прав на небольшой срок?
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478
Knives22 Андрей 49 минут назад
Ну вот тут то как раз уже можно попробовать доказать умышленный вред или попытку убийства. Реакция женщины мягко говоря странная. Че там у неё в руках сигаретка была, могла бы дальше постоять, докурить спокойно.
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