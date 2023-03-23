В Волгограде женщина-водитель на ходу выпрыгнула из машины из-за ожога антифризом

В итоге автолюбительница получала ещё и травмы от падения на проезжую часть.
Необычное ДТП произошло вчера в городе Камышине Волгоградской области. 25-летняя владелица "Лады Калины" на полном ходу выпрыгнула из салона автомобиля на проезжую часть.
Как позже рассказали в главке волгоградского МВД, причиной аварии на улице Рязано-Уральской стал порванный патрубок отопителя салона, горячий антифриз из которого залил ноги автолюбительницы.
Оставшаяся без водителя "Лада" какое-то время продолжала движение и врезалась в тросовое ограждение проезжей части.
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Сообщается, что женщина сейчас находится в больнице. Она получила и ожоги, и травмы от падения на асфальт, но её жизни ничего не угрожает.
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