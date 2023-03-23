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В Волгограде женщина-водитель на ходу выпрыгнула из машины из-за ожога антифризом

В Волгограде женщина-водитель на ходу выпрыгнула из машины из-за ожога антифризом

Автор:
23 марта 2023 13:59
Сообщество : Аварии
Метки: Волгоградская область   авария   антифриз   видео   катапультирование   поломка   
859
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В итоге автолюбительница получала ещё и травмы от падения на проезжую часть.

Необычное ДТП произошло вчера в городе Камышине Волгоградской области. 25-летняя владелица "Лады Калины" на полном ходу выпрыгнула из салона автомобиля на проезжую часть.

Как позже рассказали в главке волгоградского МВД, причиной аварии на улице Рязано-Уральской стал порванный патрубок отопителя салона, горячий антифриз из которого залил ноги автолюбительницы.


Оставшаяся без водителя "Лада" какое-то время продолжала движение и врезалась в тросовое ограждение проезжей части.

Сообщается, что женщина сейчас находится в больнице. Она получила и ожоги, и травмы от падения на асфальт, но её жизни ничего не угрожает.

Источник:

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Метки: Волгоградская область   авария   антифриз   видео   катапультирование   поломка   
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7  комментариев
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175
Александр 40 минут назад
На шахе вроде в ноги пассажиру вытекал - продуманно))
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474
Ivan Shotgun 6 минут назад
Ну всё, теперь отзовут все лады калины и будут всем менять бесплатно этот патрубок, не то что эти дебилы из европы или японии.
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3k
MPEG-8 18 минут назад
Первый раз такое вижу.
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18k
Александр Полчаса назад
Сочувствую, хоть никто больше не пострадал
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Интересно производитель будет платить компенсацию?
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709
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Лада "Калина" - класная машина...
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