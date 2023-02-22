В Новом Петергофе трактор случайно снёс памятник барону Александру Штиглицу

Александр Штиглиц известен тем, что вместе со своим товарищем и партнёром по бизнесу бароном Фелейзином на свои средства начал строить железнодорожные пути, соединяющие Петербург с Петергофом и Гатчину с Лугой, которые позже вошли в состав Балтийской железной дороги. Также Санкт-Петербург обязан Штиглицу появлением Балтийского вокзала, который был построен по образцу Восточного вокзала в Париже.