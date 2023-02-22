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В Новом Петергофе трактор случайно снёс памятник барону Александру Штиглицу

В Новом Петергофе трактор случайно снёс памятник барону Александру Штиглицу

Автор:
22 февраля 2023 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: Новый Петергоф   авария   барон Штиглиц   видео   памятник   трактор   
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Вместе со снегом убрал с площади всё "лишнее". Работник года, не иначе.

Сегодня рано утром в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга жертвой снегоуборочной техники пал памятник знаменитому меценату XIX века барону Александру Штиглицу. Водитель трактора, расчищавший Привокзальную площадь от снега, не заметил немного не рассчитал и задним ходом снёс пьедестал с монументом.

Сообщается, что памятник серьёзных повреждений не получил, но его в любом случае сразу возвращать на место не будут — сначала проведут диагностику и ремонт, если потребуется.

Открытие памятника известному финансисту, промышленнику и меценату состоялось в 2009 году. Сообщается, что бронзовый монумент был установлен по инициативе местных жителей и при финансировании «РЖД».

Александр Штиглиц известен тем, что вместе со своим товарищем и партнёром по бизнесу бароном Фелейзином на свои средства начал строить железнодорожные пути, соединяющие Петербург с Петергофом и Гатчину с Лугой, которые позже вошли в состав Балтийской железной дороги. Также Санкт-Петербург обязан Штиглицу появлением Балтийского вокзала, который был построен по образцу Восточного вокзала в Париже.

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Метки: Новый Петергоф   авария   барон Штиглиц   видео   памятник   трактор   
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8  комментариев
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52k
dima423 2 часа назад
Никогда еще Штиглиц не был так близок к повалу...
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16k
Сергей 7 минут назад
Красава, давай к нам в Самару, у нас Хинштейн весь город заставил истуканами, и на каждом висит табличка, что он поспособствовал установке!:)
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1k
Andrey 8 минут назад
Вот когда заказываешь трактор на земельные работы по участку, просто ювелирно работают, а как коммунальщики, так памятник снесут, ребенка завалят снегом, машину раздавят
К чему бы это?
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16k
Сергей 12 минут назад
У тракториста фамилия не Мюллер, случаем?:
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Он просто не любил Штиглицев! Даже в виде памятников.
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5k
Leonid Час назад
Пегестаньте кагтавить!!
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