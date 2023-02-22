В Новом Петергофе трактор случайно снёс памятник барону Александру Штиглицу

Вместе со снегом убрал с площади всё "лишнее". Работник года, не иначе.
Сегодня рано утром в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга жертвой снегоуборочной техники пал памятник знаменитому меценату XIX века барону Александру Штиглицу. Водитель трактора, расчищавший Привокзальную площадь от снега,
не заметил немного не рассчитал и задним ходом снёс пьедестал с монументом.
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Сообщается, что памятник серьёзных повреждений не получил, но его в любом случае сразу возвращать на место не будут — сначала проведут диагностику и ремонт, если потребуется.
Открытие памятника известному финансисту, промышленнику и меценату состоялось в 2009 году. Сообщается, что бронзовый монумент был установлен по инициативе местных жителей и при финансировании «РЖД».
Александр Штиглиц известен тем, что вместе со своим товарищем и партнёром по бизнесу бароном Фелейзином на свои средства начал строить железнодорожные пути, соединяющие Петербург с Петергофом и Гатчину с Лугой, которые позже вошли в состав Балтийской железной дороги. Также Санкт-Петербург обязан Штиглицу появлением Балтийского вокзала, который был построен по образцу Восточного вокзала в Париже.
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К чему бы это?