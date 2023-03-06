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Преступление и наказание на ЖД переезде

Преступление и наказание на ЖД переезде

Автор:
06 марта 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   железная дорога   машина   поезд   
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В Краснодарском крае в г.Лабинск на жд переезде произошло ДТП с участием "торопыги". Водитель жив и теперь имеет большое количество времени для переосмысления своего поступка.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   железная дорога   машина   поезд   
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16  комментариев
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Ещё и по телефону пи_ил! Дебил! Моё уважение машинисту.
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66k
Татьяна Юсова Полчаса назад
А где шлагбаумы????
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10k
GROMOZEKA Час назад
Не удивлюсь, если на номерах регион 01.
Горячие чилийцы так любят ездить
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
долбоклюй обыкновенный.
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35k
Опаньки Час назад
Он успел договорить по телефону то ? )) Или сразу штаны стирать побрел ? ))
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Не, ну один то проскочил
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542
Nevad Black 2 часа назад
вот долб..п
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Суровый сибирский кегельбан.
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15k
Patmaz 2 часа назад
Ну вот, а на тепловозе теперь метельник перекрашивать...
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4k
Владимир 3 часа назад
хорошо.но-мало...
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52k
dima423 3 часа назад
повезло дурачку что чиркашом задело)
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1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
Ибо некуй !
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