Преступление и наказание на ЖД переезде

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В Краснодарском крае в г.Лабинск на жд переезде произошло ДТП с участием "торопыги". Водитель жив и теперь имеет большое количество времени для переосмысления своего поступка.
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Горячие чилийцы так любят ездить
Прочитал, как Красноярский край.
Ещё удивился, что снега нет :)