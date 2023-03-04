Смертельное ДТП. 3 человека погибли на Варшавском шоссе в Москве

2 марта возле метро «Нагатинская» водитель Toyota не справился с управлением, столкнулся со столбом и перевернулся.
2 марта возле метро «Нагатинская» на Варшавском шоссе в Москве водитель Toyota при движении в крайнем левом ряду не справился с управлением, его занесло в правую сторону и он столкнулся с фонарным столбом. В результате ДТП водитель и 2 пассажира Toyota погибли на месте, ещё один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Из-за этого ДТП движение в сторону центра по 2-м полосам из 5 некоторое время было перекрыто. К 4-м утра движение было восстановлено.
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-26493942&id=456314026&hash=c80aa1585c986270&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
- Авария дня. На Урале пьяный подросток отправил на тот свет свою подружку
- Авария дня. Ночное ДТП из Омска, в котором погиб один человек
- Авария дня. В Волгоградской области женщина на «Гранте» попала в смертельное ДТП
- Авария дня. Смертельная прогулка пешехода по ночной трассе
- Авария дня. Даже не оставил шанса встречной автомобилистке