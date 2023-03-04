Смертельное ДТП. 3 человека погибли на Варшавском шоссе в Москве

2 марта возле метро «Нагатинская» на Варшавском шоссе в Москве водитель Toyota при движении в крайнем левом ряду не справился с управлением, его занесло в правую сторону и он столкнулся с фонарным столбом. В результате ДТП водитель и 2 пассажира Toyota погибли на месте, ещё один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Из-за этого ДТП движение в сторону центра по 2-м полосам из 5 некоторое время было перекрыто. К 4-м утра движение было восстановлено.