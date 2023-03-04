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Смертельное ДТП. 3 человека погибли на Варшавском шоссе в Москве

Смертельное ДТП. 3 человека погибли на Варшавском шоссе в Москве

Автор:
04 марта 2023 08:59
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   аварии   авто   авто аварии   дтп   смертельное дтп   
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2 марта возле метро «Нагатинская» водитель Toyota не справился с управлением, столкнулся со столбом и перевернулся.

2 марта возле метро «Нагатинская» на Варшавском шоссе в Москве водитель Toyota при движении в крайнем левом ряду не справился с управлением, его занесло в правую сторону и он столкнулся с фонарным столбом. В результате ДТП водитель и 2 пассажира Toyota погибли на месте, ещё один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Из-за этого ДТП движение в сторону центра по 2-м полосам из 5 некоторое время было перекрыто. К 4-м утра движение было восстановлено.

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Метки: Москва   аварии   авто   авто аварии   дтп   смертельное дтп   
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котегRUS 7 часов назад
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кот базилий 21 минуту назад
Пьянь с кабака ехала, обдолбышы ночные.
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44k
Мойша 6 часов назад
Не пойма, КАК три человека могли убиться при такой сравнительно невысокой скорости и точечному удару. Ладно один у двери, но три...
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43k
Карандаш 6 часов назад
Несколько раз пересмотрел, взялся из ниоткуда. Может "шашечник"? Протиснулся в левый ряд между машинами...и началось?
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