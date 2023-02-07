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В Абзелиловском районе Башкирии 39-летний мужчина на автомобиле Lexus RX в затяжном повороте выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 43-летней женщины.
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Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.
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