FISHKINET
Сообщество Аварии 6332 поста • 535 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Даже не оставил шанса встречной автомобилистке

Авария дня. Даже не оставил шанса встречной автомобилистке

Автор:
07 февраля 2023 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
346
2
1
В Абзелиловском районе Башкирии 39-летний мужчина на автомобиле Lexus RX в затяжном повороте выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 43-летней женщины.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
AndreyOnovamnado 39 минут назад
Водиле лексуса либо плохо стало, либо - уснул.

Девушку жалко, ни за что "попала". Родным - соболезнование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Совранский 16 минут назад
это не дтп, а предумышленное/не предумышленное убийство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 24 минуты назад
что то не так с водилой лехуса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369742



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 февраля
В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
Набирающие популярность в сообществах
9 способов лечения простуды в СССР, которые сейчас кажутся странными
9 способов лечения простуды в СССР, которые сейчас кажутся странными
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Некоторым студентам не позавидуешь

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#Прикол#забавно#дети#Россия#США#удивительно#Китай
#Юмор#животные#в мире#подборка#Фотографии#картинки#знаменитости#шоу бизнес#дтп#природа
#интересно#люди#СССР#интересное#автомобили#Приколы#позитив#автомир#искусство#Турция
Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области Авария дня. Под Оренбургом в ДТП погиб водитель кроссовера Mitsubishi Авария дня. Под Оренбургом в ДТП погиб водитель кроссовера Mitsubishi Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области Авария дня. Лобовое столкновение с КамАЗом в Нижнем Тагиле Авария дня. Лобовое столкновение с КамАЗом в Нижнем Тагиле Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом

На что жалуетесь?

Вернуться