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На трассе в Игринском районе водитель «Лады Гранты» вылетел на встречную полосу прямо под «КамАЗ». Все кто находился в отечественной легковушке погибли.
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Погибли двое сотрудников уголовного розыска и подозреваемый, которого в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу на служебном транспорте доставляли к месту проведения следственных действий.
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