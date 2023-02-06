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Авария дня. В Удмуртии двое полицейских и подозреваемый погибли в ДТП

Авария дня. В Удмуртии двое полицейских и подозреваемый погибли в ДТП

Автор:
06 февраля 2023 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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На трассе в Игринском районе водитель «Лады Гранты» вылетел на встречную полосу прямо под «КамАЗ». Все кто находился в отечественной легковушке погибли.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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6  комментариев
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96k
parallax 4 часа назад
Поедешь лихо, понесут тихо.
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473
Денис Веселов 3 часа назад
Пару лет назад, приняли пьяного, все едем в отдел, и влетаем на перекрестке в две иномарки. Ощущение примерно такие же как у белья при отжиме в стиралке.
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2k
Saplus 3 часа назад
Тут пословица "Пусть лучше двое поведут, чем четверо понесут" - не сработала.
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21k
Сталкер 4 часа назад
Жесть, конечно...
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21k
babuby 4 часа назад
Законы физики, вещь упрямая.
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Олег

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