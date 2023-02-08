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Авария дня. Смертельная прогулка пешехода по ночной трассе

Авария дня. Смертельная прогулка пешехода по ночной трассе

Автор:
08 февраля 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
687
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6 февраля, около пяти утра на 226 километре автодороги А-331 «Вилюй» 26-летний водитель «Субару Форестер» сбил мужчину, который находился на проезжей части, после чего съехал на обочину и перевернулся.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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12  комментариев
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11k
кот базилий 2 часа назад
Пьянь местная.
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133
Андрей 8 минут назад
Для бездумных, не владеющих информацией, комментаторов. Эта трасса между двумя жилыми районами города Братск, протяженностью 10 км (ну вот так в советское время проектировщики и строители построили этот город). Трасса четырехполосная, по две полосы в каждом направлении, с разделительной полосой посередине (с металлическими ограждениями на разделительной полосе). Автомобиль ехал по своей полосе и совершал опережение, а не обгон, и встречки там априори нет, она за ограждением. Участок дороги довольно оживленный, но происшествие произошло в 5 утра, машин еще мало. Ограничение скорости на данном участке дороги как на загородных трассах 90 км/ч.
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1k
Duke_kir 9 минут назад
не дай Бог
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766
vadimbar 24 минуты назад
Вроде всё правильно, шёл себе чувак по краю снежной каши, навстречу движению. Любой так бы шёл.
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1k
VSh Полчаса назад
Куда так гнать зимой, ночью, на ближнем, по встречке?
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Завидую отваге водителя. Я бы так не смог - ехать в темноту, не зная, что там в темноте, кто там в темноте и понимая, что не успеешь затормозить в случае чего, т.к. протяженность освещённого фарами участка дороги меньше, чем тормозной путь.
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51k
dima423 52 минуты назад
дебил
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251
Краснодар Час назад
Упоротый походу, даже не обернулся. Но я бы вообще-то дальний включил, или скорость снизил. Хз, чо там. Может пьянь местная, может бревно поперек дороги лежит.
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