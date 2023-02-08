687
2
1
6 февраля, около пяти утра на 226 километре автодороги А-331 «Вилюй» 26-летний водитель «Субару Форестер» сбил мужчину, который находился на проезжей части, после чего съехал на обочину и перевернулся.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Личность погибшего мужчины установили. Это 23-летний местный житель.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Арзамасе лихач на ВАЗе насмерть сбил женщину на глазах у её сына
- Авария дня. Жёсткий наезд на пешеходов в Алтайском крае
- Авария дня. В Чувашии водитель «Гранты» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
- Авария дня. Двое погибших и трое пострадавших в ДТП под Петербургом
- Авария дня. Странно, что дожил до 46 лет
Новости партнёров
реклама