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"Пожалуйста! Пожалуйста! Не говорите!": в Санкт-Петербурге на дороге поймали 10-летнего мальчика за рулём внедорожника

"Пожалуйста! Пожалуйста! Не говорите!": в Санкт-Петербурге на дороге поймали 10-летнего мальчика за рулём внедорожника

Автор:
03 марта 2023 12:57
Сообщество : Автомир
Метки: авто   дети   зсд   интересное   машина   питер   фото   
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В Санкт-Петербруге отец попросил своего 10-летнего сына перегнать автомобиль: тот стоял у дома бывшей жены бизнесмена. Доставку прервал случайный водитель, который увидел за рулём автомобиля ребёнка.

Мужчина попросил своего 10-летнего сына пригнать его машину, которая стояла у дома бывшей жены. Мальчику пришлось бы ехать через ЗСД — внутригородская скоростная платная магистраль.

Родители четвероклассника Вани в разводе. Машина несколько дней оставалась у бывшей жены и утром очень понадобилась 49-летнему папе Лёше. Мужчина не пустил сына в школу, а вместо этого предложил пригнать машину. О безопасности сына Алексей не думал, ведь он лично учил сына водить и был уверен в успехе.

10-летний мальчик на внедорожнике Volvo xc40 выехал из двора и покатил по Ильюшина в сторону ЗСД. Он успел проехать километр, когда его заметил водитель другой машины на светофоре.

Он забрал у ребёнка машину, припарковал в ближайшем месте, а ребёнка отправил в школу.

Mash публикует видео разговора с 10-летним мальчиком.

На видео мальчик уже не так уверен в папином плане. Он стал умолять мужчину не разговаривать с родителями. Мальчик показал техпаспорт и попросил припарковать машину.

Мама, которой не было дома, получила административку за неисполнение родительских обязанностей. Алексей — за управление авто водителем без прав.

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Метки: авто   дети   зсд   интересное   машина   питер   фото   
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5  комментариев
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1k
Шапкин 51 минуту назад
Я думаю оператору надо руки оторвать.
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227
Человек Наблюдающий 24 минуты назад
ЭТО 3,14ЗДЕЦ
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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7k
Том Сойер Час назад
Папа - сказочный.....
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4k
Трям Час назад
С каких пор этот автобус стал внедорожником?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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