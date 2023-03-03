"Пожалуйста! Пожалуйста! Не говорите!": в Санкт-Петербурге на дороге поймали 10-летнего мальчика за рулём внедорожника

В Санкт-Петербруге отец попросил своего 10-летнего сына перегнать автомобиль: тот стоял у дома бывшей жены бизнесмена. Доставку прервал случайный водитель, который увидел за рулём автомобиля ребёнка.
Мужчина попросил своего 10-летнего сына пригнать его машину, которая стояла у дома бывшей жены. Мальчику пришлось бы ехать через ЗСД — внутригородская скоростная платная магистраль.
Родители четвероклассника Вани в разводе. Машина несколько дней оставалась у бывшей жены и утром очень понадобилась 49-летнему папе Лёше. Мужчина не пустил сына в школу, а вместо этого предложил пригнать машину. О безопасности сына Алексей не думал, ведь он лично учил сына водить и был уверен в успехе.
10-летний мальчик на внедорожнике Volvo xc40 выехал из двора и покатил по Ильюшина в сторону ЗСД. Он успел проехать километр, когда его заметил водитель другой машины на светофоре.
Он забрал у ребёнка машину, припарковал в ближайшем месте, а ребёнка отправил в школу.
Mash публикует видео разговора с 10-летним мальчиком.
На видео мальчик уже не так уверен в папином плане. Он стал умолять мужчину не разговаривать с родителями. Мальчик показал техпаспорт и попросил припарковать машину.
Мама, которой не было дома, получила административку за неисполнение родительских обязанностей. Алексей — за управление авто водителем без прав.
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