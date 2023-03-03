"Пожалуйста! Пожалуйста! Не говорите!": в Санкт-Петербурге на дороге поймали 10-летнего мальчика за рулём внедорожника

Мужчина попросил своего 10-летнего сына пригнать его машину, которая стояла у дома бывшей жены. Мальчику пришлось бы ехать через ЗСД — внутригородская скоростная платная магистраль.

Родители четвероклассника Вани в разводе. Машина несколько дней оставалась у бывшей жены и утром очень понадобилась 49-летнему папе Лёше. Мужчина не пустил сына в школу, а вместо этого предложил пригнать машину. О безопасности сына Алексей не думал, ведь он лично учил сына водить и был уверен в успехе.