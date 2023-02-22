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Как в 90-е годы российский автопром выдержал конкуренцию с иномарками

Как в 90-е годы российский автопром выдержал конкуренцию с иномарками

Автор:
22 февраля 2023 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: 90-е   ВАЗ   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   российский автопром   
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В 1990-е годы российский автопром смог выдержать конкуренцию с бэушными иномарками. И всё благодаря лишь нескольким моделям.
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Метки: 90-е   ВАЗ   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   российский автопром   
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4  комментария
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15k
ss Час назад
В 90-е он как раз и не выдержал. Он издох сразу же, как только стало возможным покупать иномарки.
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10k
Бендер Родригес 42 минуты назад
"Как в 90-е годы российский автопром выдержал конкуренцию с иномарками"
Никак.
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52k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
У меня в конце 90х точно такая была первая машина)
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