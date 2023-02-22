"Как в 90-е годы российский автопром выдержал конкуренцию с иномарками"

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В 1990-е годы российский автопром смог выдержать конкуренцию с бэушными иномарками. И всё благодаря лишь нескольким моделям.
С распадом СССР и открытием границ российский автопром, не способный в полной мере конкурировать с хлынувшим потоком подержанных иномарок, впал в затяжной кризис. Так, к середине 90-х годов объем выпуска легковых авто сократился на треть, а грузовых - более, чем в 5 раз.
Однако на фоне такого упадка некоторым российским автозаводам все же удалось остаться на плаву и пережить лихие 90-е годы, и даже выпустить новые модели, ставшие вполне успешными в своем сегменте и оказавшие достойную конкуренцию иномаркам. К лидерам отечественного автопрома лихой эпохи можно отнести АвтоВАЗ и ГАЗ, которые оставались популярными у постсоветских жителей брендами на протяжении всего десятилетия.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить самые ходовые модели российских авто, которые с успехом конкурировали с иностранцами в своем сегменте, преимущественно эконом-класса.
Однако на фоне такого упадка некоторым российским автозаводам все же удалось остаться на плаву и пережить лихие 90-е годы, и даже выпустить новые модели, ставшие вполне успешными в своем сегменте и оказавшие достойную конкуренцию иномаркам. К лидерам отечественного автопрома лихой эпохи можно отнести АвтоВАЗ и ГАЗ, которые оставались популярными у постсоветских жителей брендами на протяжении всего десятилетия.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить самые ходовые модели российских авто, которые с успехом конкурировали с иностранцами в своем сегменте, преимущественно эконом-класса.
1. ВАЗ-2109/21099
"Девятка" и "Девяносто девятая", особенно в вишневом цвете, котировались в 90-е годы не хуже иномарок среднего уровня. Базовую модель хетчбек выпускали с 1987 года, седан - с 1990.
Авто могло иметь движок объемом до 1,5 литра, разгоняясь до 100 км/ч за 14 секунд, а при желании "девятку" можно было разогнать до 170-180 км/ч. За неплохую динамику езды и весьма привлекательный дизайн их полюбили братки нижнего уровня, которые выезжали на "зубиле" на стрелки.
Авто могло иметь движок объемом до 1,5 литра, разгоняясь до 100 км/ч за 14 секунд, а при желании "девятку" можно было разогнать до 170-180 км/ч. За неплохую динамику езды и весьма привлекательный дизайн их полюбили братки нижнего уровня, которые выезжали на "зубиле" на стрелки.
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2. ГАЗель-3302/2705/3221
Руководство нижегородского автозавода ГАЗ смогло довольно быстро адаптироваться к меняющимся условиям, запустив в 1994 году малотоннажный грузовичок ГАЗ-3302 с тентом, который пришелся очень кстати как коммунальщикам и небольшим частным фирмам, перевозящим грузы.
На его базе запустили сначала грузовые фургоны ГАЗ-2705, в 1996 году - 13-местный микроавтобус ГАЗ-3221, который пришелся как нельзя кстати переживавшим бум маршрутным такси. Буквально за год ГАЗели полностью вытеснили с рынка устаревшие рижские РАФики на маршрутных перевозках, а также в качестве машин скорой помощи.
Можно смело сказать, что семейству ГАЗелей удалось отвоевать и прочно удерживать у импортных конкурентов этот сегмент авторынка.
На его базе запустили сначала грузовые фургоны ГАЗ-2705, в 1996 году - 13-местный микроавтобус ГАЗ-3221, который пришелся как нельзя кстати переживавшим бум маршрутным такси. Буквально за год ГАЗели полностью вытеснили с рынка устаревшие рижские РАФики на маршрутных перевозках, а также в качестве машин скорой помощи.
Можно смело сказать, что семейству ГАЗелей удалось отвоевать и прочно удерживать у импортных конкурентов этот сегмент авторынка.
3. ГАЗ-31029
В начале 90-х Волга-3102 благодаря имиджу номенклатурной машины в памяти граждан с советских времен еще по-прежнему считалась статусным авто. Ее продажи частным лицам начались в 1991 году, а в 1992 году наладили выпуск упрощенной "народной" версии ГАЗ-31029.
Кроме того, дизайн Волг часто "допиливали" в небольших тюнинг-ателье под BMW или Мерседес, ставили импортный движок.
Тем не менее, неповоротливая "баржа" ближе к концу 90-х из-за значительно ухудшившегося качества сборки и покраски окончательно сдала позиции статусного авто, превратившись в недорогое авто среднего класса.
Кроме того, дизайн Волг часто "допиливали" в небольших тюнинг-ателье под BMW или Мерседес, ставили импортный движок.
Тем не менее, неповоротливая "баржа" ближе к концу 90-х из-за значительно ухудшившегося качества сборки и покраски окончательно сдала позиции статусного авто, превратившись в недорогое авто среднего класса.
4. ВАЗ-2110/111/112
В 1995 года автозавод в Тольятти выпустил принципиально новую модель авто "десятого семейства", которая позиционировалась как более высокий класс со свежим дизайном кузова и отличной аэродинамикой.
Был освоен выпуск как седана, так и универсала (с 1997) и хетчбека (с 1998). Авто оснащалось двигателем 1,5 литра мощностью до 98 л.с. в поздних модификациях. В 1998 году на десятке впервые на отечественных легковушках стал доступен 16-клапанный движок.
Был освоен выпуск как седана, так и универсала (с 1997) и хетчбека (с 1998). Авто оснащалось двигателем 1,5 литра мощностью до 98 л.с. в поздних модификациях. В 1998 году на десятке впервые на отечественных легковушках стал доступен 16-клапанный движок.
5. ЗИЛ-5301 "Бычок"
В начале 90-х руководство ЗИЛа быстро осознало, что в условиях рыночной экономики спрос на тяжелые грузовики будет невелик, и в срочном порядке наладило выпуск 3-тонных городских грузовиков.
С 1996 года "Бычки" были запушены в серию. Поговаривают, что такое название придумал лично тогдашний мэр столицы Юрий Лужков. Низкая погрузочная высота и малый радиус разворота делали их вполне конкурентоспособными на рынке. Большие партии грузовиков заказывали московские муниципальные структуры.
На базе "Бычка" были созданы также реанимобили, пожарные машины, фургоны и микроавтобусы.
С 1996 года "Бычки" были запушены в серию. Поговаривают, что такое название придумал лично тогдашний мэр столицы Юрий Лужков. Низкая погрузочная высота и малый радиус разворота делали их вполне конкурентоспособными на рынке. Большие партии грузовиков заказывали московские муниципальные структуры.
На базе "Бычка" были созданы также реанимобили, пожарные машины, фургоны и микроавтобусы.
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Метки: 90-е ВАЗ ГАЗ авто автомир автомобили российский автопром
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