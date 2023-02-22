"Как в 90-е годы российский автопром выдержал конкуренцию с иномарками"

С распадом СССР и открытием границ российский автопром, не способный в полной мере конкурировать с хлынувшим потоком подержанных иномарок, впал в затяжной кризис. Так, к середине 90-х годов объем выпуска легковых авто сократился на треть, а грузовых - более, чем в 5 раз.



Однако на фоне такого упадка некоторым российским автозаводам все же удалось остаться на плаву и пережить лихие 90-е годы, и даже выпустить новые модели, ставшие вполне успешными в своем сегменте и оказавшие достойную конкуренцию иномаркам. К лидерам отечественного автопрома лихой эпохи можно отнести АвтоВАЗ и ГАЗ, которые оставались популярными у постсоветских жителей брендами на протяжении всего десятилетия.



Сегодня мы предлагаем вам вспомнить самые ходовые модели российских авто, которые с успехом конкурировали с иностранцами в своем сегменте, преимущественно эконом-класса.