Lada Tarzan — гибрид «Самары» и «Нивы»

В 1999 году был представлен обновленный Тарзан-2 на том же шасси, но с возможностью установки кузовов 10-семейства. Автомобиль незначительно модернизировали. Теперь кузов крепился к раме в десяти точках, пружины передней подвески заменили на более мягкие, а взамен старого мотора установили более мощный на 85 л.с. от ВАЗ-2120. Кроме того увеличив передаточное отношение рулевого механизма уменьшили усилия на руле, а в качестве опции предусмотрели установку гидроусилителя.



Выглядела новая Лада Тарзан куда органичнее предшественницы. На этот раз разработчики не стали устанавливать неуместный для внедорожника пластиковый обвес, а просто приподняли кузов над колесами и добавили трубы-подножки.