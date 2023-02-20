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Lada Tarzan — гибрид «Самары» и «Нивы»

Lada Tarzan — гибрид «Самары» и «Нивы»

Автор:
20 февраля 2023 10:34
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   Лада Тарзан   автвоаз   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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В 1997 году специалисты опытно-промышленного производства ВАЗа решились на своеобразный эксперимент — соединить в одном автомобиле высокие вездеходные качества Нивы и комфорт Самары, да так, чтобы получившийся гибрид унаследовал лучшие черты обеих машин. На удивление, итоговый результат под названием Лада Тарзан, вышел весьма удачным и даже получил серийное воплощение.
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Метки: ВАЗ   Лада Тарзан   автвоаз   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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4  комментария
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1k
kirill15 56 минут назад
Задумка была хорошая, вот только, к сожалению, распространения не получила. Одно время хотел приобрести, но так и не смог найти в продаже
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2k
Aleks 56 секунд назад
Блин, да они до сих пор выглядят неплохо, можно без стыда ездить. Не развали сволочи СССР еще бы и не то создали.
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5k
vasilykopkov 22 минуты назад
Установить на раму изначально несущий кузов - это все равно, что на коньки ещё и лыжи одеть. Естественно будет перетяжелённая машина, с непредсказуемой управляемостью.
При слабом, но оборотистом движке, она будет вязнуть где ни попадя, да и раскачка будет недетская.
В итоге получаем в одном флаконе - посредственный внедорожник и стрёмный хетчбэк, склонный к поворотам "оверкиль"...
PS Вот "Нива" для своего времени - очень сбалансированная машина. Поднять качество изготовления, ей цены бы не было. Но это уже прошлое...
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6k
maclay Полчаса назад
Обидно, всё же правильно было, верный был путь...
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