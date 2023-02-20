Lada Tarzan — гибрид «Самары» и «Нивы»

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В 1997 году специалисты опытно-промышленного производства ВАЗа решились на своеобразный эксперимент — соединить в одном автомобиле высокие вездеходные качества Нивы и комфорт Самары, да так, чтобы получившийся гибрид унаследовал лучшие черты обеих машин. На удивление, итоговый результат под названием Лада Тарзан, вышел весьма удачным и даже получил серийное воплощение.
Идея создания этого необычного автомобиля пришла Сергею Таранову, сотруднику управления ГК АвтоВАЗа. В 1996 году он в инициативном порядке построил первый опытный образец Тарзана с рамным шасси, агрегатами Нивы и кузовом ВАЗ-2108. Автомобиль со стильным пластиковым обвесом, выкрашенный в ярко-оранжевый цвет привлек огромное внимание публики на первой автомобильной выставке в Тольятти. Стало понятно, что у этой машины есть будущее.
Лада Тарзан с кузовом ВАЗ-2108
Вскоре совместно с тольяттинской компанией Лада-Консул на НТЦ ОПП АвтоВАЗа был развернут мелкосерийный выпуск автомобилей ВАЗ-210834, ВАЗ-210934 и ВАЗ-2109934. Как нетрудно догадаться из индексов, Тарзан мог оснащаться любым «самаровским» кузовом. Столь широкий выбор был обусловлен рамной конструкцией автомобиля. Сами рамы сваривали на авиационном заводе Авиакор, а кузова дорабатывали прямо на конвейере Волжского автозавода. Окончательная сборка Тарзана проходила на предприятии Лада-Консул.
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Тарзан с кузовом от «девятки»
В техническом плане Тарзан почти полностью повторял Ниву ВАЗ-2121. Единственное отличие — задняя подвеска, ее выполнили независимой, максимально унифицированной с передней. Как следствие на всех колесах Тарзана тормоза были дисковыми. Карбюраторный двигатель объемом 1,7 л без форсировки выдавал 76 л.с. Трансмиссия применялась стандартная от Нивы, разве что из-за увеличенной на 380 мм колесной базы пришлось удлинить карданный вал.
Видеть продольно расположенный двигатель в моторном отсеке ВАЗ-2108 было непривычно
К раме кузов крепился с помощью резино-металлических креплений в шести точках — по четыре спереди и две сзади. Вообще «восьмерочный» кузов на высоком шасси смотрелся довольно непривычно, поэтому разработчики слегка облагородили дизайн — установили пластиковый обвес с развитыми колесными арками и широкими юбками. Салон остался без изменений, только на полу выросли рычаги управления полноприводной трансмиссией.
Лада Тарзан первого поколения выпускалась малыми партиями с 1997 по 1999 года. Для столь специфического автомобиля спрос оказался довольно устойчивым, и вскоре появился модернизированный Тарзан-2.
Лада Тарзан первого поколения выпускалась малыми партиями с 1997 по 1999 года. Для столь специфического автомобиля спрос оказался довольно устойчивым, и вскоре появился модернизированный Тарзан-2.
Тарзан с кузовом ВАЗ-2112
В 1999 году был представлен обновленный Тарзан-2 на том же шасси, но с возможностью установки кузовов 10-семейства. Автомобиль незначительно модернизировали. Теперь кузов крепился к раме в десяти точках, пружины передней подвески заменили на более мягкие, а взамен старого мотора установили более мощный на 85 л.с. от ВАЗ-2120. Кроме того увеличив передаточное отношение рулевого механизма уменьшили усилия на руле, а в качестве опции предусмотрели установку гидроусилителя.
Выглядела новая Лада Тарзан куда органичнее предшественницы. На этот раз разработчики не стали устанавливать неуместный для внедорожника пластиковый обвес, а просто приподняли кузов над колесами и добавили трубы-подножки.
Выглядела новая Лада Тарзан куда органичнее предшественницы. На этот раз разработчики не стали устанавливать неуместный для внедорожника пластиковый обвес, а просто приподняли кузов над колесами и добавили трубы-подножки.
Тарзан с универсальным кузовом Lada 111 выглядел наиболее гармонично
С точки зрения вездеходных возможностей, Тарзан до классической Нивы не дотягивал. Прежде всего из-за возросшего на 150 кг веса и увеличенной колесной базы. Тем не менее он идеально подходил для любителей активного отдыха, желавших получить хорошую проходимость и комфорт легкового автомобиля. Тарзан по сути стал попыткой относительно малой кровью «подкатить» полный привод под стандартные легковые автомобили. А-ля Москвич-410 или ГАЗ-М72, но на современный манер.
На фирме Лада-Консул машина второй генерации выпускалась до 2003 года. Затем аналоги Тарзана пытались выпускать на других частных предприятиях, но без особого успеха. Оригинальных автомобилей было выпущено около 2,5 тысячи единиц.
На фирме Лада-Консул машина второй генерации выпускалась до 2003 года. Затем аналоги Тарзана пытались выпускать на других частных предприятиях, но без особого успеха. Оригинальных автомобилей было выпущено около 2,5 тысячи единиц.
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При слабом, но оборотистом движке, она будет вязнуть где ни попадя, да и раскачка будет недетская.
В итоге получаем в одном флаконе - посредственный внедорожник и стрёмный хетчбэк, склонный к поворотам "оверкиль"...
PS Вот "Нива" для своего времени - очень сбалансированная машина. Поднять качество изготовления, ей цены бы не было. Но это уже прошлое...