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Сумасшедшая греческая «Супер-Нива» мощностью 300 лошадиных сил

Сумасшедшая греческая «Супер-Нива» мощностью 300 лошадиных сил

Автор:
11 января 2023 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   нива   тюнинг   
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С момента своего появления в далеком теперь уже 1977 году легендарная Lada Niva успела завоевать признание публики благодаря простоте конструкции и отличным внедорожным возможностям. Обычно модификации, проводимые владельцами «Нивы», связаны с дальнейшим улучшением её внедорожных возможностей, но в данном случае грек-владелец российского внедорожника пошел противоположным путем.
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Метки: Lada Niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   нива   тюнинг   
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Начинка и фотки с разных ракурсов не скрывают старинный драндулет.
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12k
Kostick Час назад
судя по стандартной трансмиссии, жить ей с таким мотором, до первого резкого старта. 7 годиков на коротышке откатался, такшта категорически в курсе всех слабых мест.
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