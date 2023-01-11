Сумасшедшая греческая «Супер-Нива» мощностью 300 лошадиных сил

Классическая Lada Niva - живой памятник отечественной автомобильной инженерной школы, вся ее суть! Продукт оригинальный и интересный, но за 45 лет у нее так и не появился нормальный мотор и не шумная трансмиссия. Придумать можем, доделать нет... Тем не менее, старушку Ниву любят и покупают, причем не только на постсоветском пространстве.