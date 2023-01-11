Сумасшедшая греческая «Супер-Нива» мощностью 300 лошадиных сил

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С момента своего появления в далеком теперь уже 1977 году легендарная Lada Niva успела завоевать признание публики благодаря простоте конструкции и отличным внедорожным возможностям. Обычно модификации, проводимые владельцами «Нивы», связаны с дальнейшим улучшением её внедорожных возможностей, но в данном случае грек-владелец российского внедорожника пошел противоположным путем.
Классическая Lada Niva - живой памятник отечественной автомобильной инженерной школы, вся ее суть! Продукт оригинальный и интересный, но за 45 лет у нее так и не появился нормальный мотор и не шумная трансмиссия. Придумать можем, доделать нет... Тем не менее, старушку Ниву любят и покупают, причем не только на постсоветском пространстве.
В Европе в продаже появилась крайне не типично модифицированная Нива на 22-дюмовых колесах и... с 300-сильным двигателем. Вот это поворот!
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Нива 2004 года, переработана Ваггелисом Цуманисом из Греции в "повседневный спортивный автомобиль". Колеса едва помещаются в арки и лучше подошли бы Lamborghini Urus или Cadillac Escalade. Фонари заменены на светодиодные, кузов занижен, крылья расширены. Подвеска доработана, насколько это возможно, а на тормозных дисках написано Porsche! Привод, естественно, полный.
Но главное, конечно, под капотом. Древний 1,7-литровый двигатель оснащен турбокомпрессором, гоночными мозгами, здоровенным интеркулером и может работать на трех видах топлива. Объем, кстати, увеличен до 1,8 литра. Негусто, но на пропан-бутане двигатель выдает 175 лошадиных сил, на бензине - 210 л.с., а на гоночном топливе или метаноле - сумасшедшие для Нивы 300 сил. По сравнению со стандартными чахлыми 82 лошадками - чистое безумие.
В салоне новые кресла, на центральной консоли большой экран мультимедиа системы, в багажнике саб солидных размеров. Есть кондиционер, гидроусилитель, электростеклоподъемники, центральный замок. Словом, все что нужно, чтобы достойно встретить старость.
Хоть владелец и из Греции, номера на машине британские и продается она в Англии. Просят за 300-сильную Ниву на 22-х дисках 35 000 евро. Думаю, продать будет не просто, поскольку такие проекты строятся исключительно для себя и найти второго заинтересовавшегося энтузиаста зачастую невозможно.
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