FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10754 поста • 814 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Капсула времени: 50-летний ВАЗ-2102 без пробега

Капсула времени: 50-летний ВАЗ-2102 без пробега

Автор:
30 января 2023 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2102   жигули   олдтаймер   ретро авто   
679
10
В Московской области выставили на продажу редкий ВАЗ для ценителей – универсал выпуска 1972 года без пробега. Просят за него внушительную сумму.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2102   жигули   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Том Сойер 2 часа назад
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что это "новодел".....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Vustinii 16 минут назад
Раньше так машины не блестели и цветов таких не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 23 минуты назад
Вот сигналов двухтональных на ВАЗе не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Полчаса назад
чета как то странно выглядит машина, пусть даже и хранившаяся в правильных условиях но все таки 51 год. Так то вроде по торпеде, салону и экстерьеру вроде чистая "двоечка" с "копеечным" салоном, бамперами, но следов хранеия не видно вообще. Надо посмотреть на заводской бумажный шильдик с номером модели и названием цвета кузова, который клеился на крышку багажника с внутренней стороны, если его нет, то машина крашеная, у моего деда на "копейке" такой был, точно помню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

359484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после...
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
Журнал Empire назвал 100 величайших фильмов всех времён
Журнал Empire назвал 100 величайших фильмов всех времён
Намешалось
Намешалось
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно, как можно было не заметить?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#страна#Приколы#подборка#удивительно
#Юмор#история#факты#животные#в мире#Россия#Украина
#люди#Фотографии#интересно#картинки#кино#США
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще 37-летняя «двойка» — это самый дорогой ВАЗ в России 37-летняя «двойка» — это самый дорогой ВАЗ в России Citroën Traction Avant: первый серийный автомобиль с передним приводом Citroën Traction Avant: первый серийный автомобиль с передним приводом В США обычный ВАЗ-2102 ушёл к новому владельцу почти за 1,5 млн рублей В США обычный ВАЗ-2102 ушёл к новому владельцу почти за 1,5 млн рублей Мечтать не вредно: в Тольятти за 45-летнюю «Шестёрку» просят четыре миллиона рублей Мечтать не вредно: в Тольятти за 45-летнюю «Шестёрку» просят четыре миллиона рублей Fiat 124 — Итальянская машина, открывшая эпоху АвтоВАЗа Fiat 124 — Итальянская машина, открывшая эпоху АвтоВАЗа

На что жалуетесь?

Вернуться