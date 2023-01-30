Капсула времени: 50-летний ВАЗ-2102 без пробега

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В Московской области выставили на продажу редкий ВАЗ для ценителей – универсал выпуска 1972 года без пробега. Просят за него внушительную сумму.
Автомобилю в этом году исполняется 51 год – собрали машину в далеком 1972 году. Причем продавец готов расстаться со своей машиной за внушительную сумму в 3 млн рублей. Если сравнивать с актуальными ценами, то при максимальной скидке за те же деньги можно купить кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max с полным приводом и мощным мотором.
Однако ценность выставленного на продажу автомобиля понятна – это модель из первых собранных партий. Мотор здесь обладает объемом 1,2 литра, а его отдача составляет 64 л.с. ВАЗ-2102 сможет разогнаться до 100 км/ч, однако потребуется на это целых 23 секунды.
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