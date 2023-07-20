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На улицах Англии орудуют роботы-эвакуаторы

На улицах Англии орудуют роботы-эвакуаторы

Автор:
20 июля 2023 08:13
Сообщество : Автомир
Метки: Англия   Видео   авто   в мире   машины   парковка   роботы   эвакуаторы   
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Маленькие гусеничные беспилотники поднимают с земли машины и передают большим эвакуаторам, чтобы отвезти авто нарушителя на штрафстоянку.

Такие «ящики на колесиках» помогают англичанам соблюдать правила парковки


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Метки: Англия   Видео   авто   в мире   машины   парковка   роботы   эвакуаторы   
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Доктор Джонс 43 минуты назад
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