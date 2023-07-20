На улицах Англии орудуют роботы-эвакуаторы

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Маленькие гусеничные беспилотники поднимают с земли машины и передают большим эвакуаторам, чтобы отвезти авто нарушителя на штрафстоянку.
Такие «ящики на колесиках» помогают англичанам соблюдать правила парковки
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